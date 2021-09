¿Basada en hechos reales? La historia detrás de la serie "El Juego del Calamar"

Netflix vuelve a cautivar al público y ser un fenómeno mundial con una de sus producciones originales, la serie "El Juego del Calamar", su trama llena de suspenso la ha posicionado en los primeros lugares de las tendencias pero hay algo que muchos se preguntan, ¿está basada en hechos reales?.

La historia surcoreana gira en torno a un grupo de personas con problemas económicos, quienes aceptan una invitación para competir en unos juegos que resultan ser desafíos mortales a cambio de un jugoso premio en efectivo.

La serie fue escrita en 2008 por Hwang Dong-hyuk quien tardó un año en desarrollar la idea y más de 10 años hacerla realidad. El también director explica que su historia está inspirada en los mangas "Battle Royale", "Alice in Borderland" y "As the Gods Will".

Todas estas historias tenían en común a personas en situaciones económicas precarias, todos eran personajes desesperados por tener dinero y participaban en algún juego de supervivencia.

Tras debutar con Mi padre leí muchos cómics y me enganché al género de los juegos de supervivencia. En un intento de crear una versión coreana, comencé a planificar el trabajo en 2008 y culminé la idea en 2009... aunque la idea de que un ganador del juego se hiciera rico no fue bienvenida. La brutalidad y crueldad de los juegos eran motivo de preocupación. Tuve que dejar la idea en un cajón, compartió.

¿"EL JUEGO DEL CALAMAR" BASADA EN HECHOS REALES?

Contrario a lo que se ha especulado en redes sociales, la polémica historia no está basada en hechos reales, y el título hace referencia al juego favorito de la infancia del director, el cual es sumamente popular entre los niños de Corea del Sur.

Pensé que el juego era una metáfora perfecta de nuestra sociedad altamente competitiva, señaló.

El género de películas y series de supervivencia está de moda desde hace un par de años, lo que ayuda al éxito de "El juego del calamar", el cual es precedido por producciones como la ficción japonesa "Alice in Borderland" o películas más comerciales como la saga de "Los juegos del hambre".

El nombre 'El juego del calamar' se basa en un popular juego de niños, tradicional de Corea del Sur, durante la década de los 70.

Sin embargo, se parece poco a la premisa grotesca de la serie. Lo único similar son las figuras geométricas que podemos ver en el póster y en la ya famosa tarjeta que circula en la trama.

EL JUEGO DEL CALAMAR EXISTE EN COREA DEL SUR

El verdadero juego del calamar consiste en dibujar las tres figuras en el pizo para formar un calamar y ganar.

Otro juego muy popular en a raíz de la serie es "Luz verde, luz roja" y consiste en quedarse congelado frente al policía que dice: ¡luz roja, luz verde, uno, dos y tres!

En el caso de la serie, este juego tan sencillo y sano, conocido en este lado del mundo como "Un dos tres, toca la pared", termina con los perdedores asesinados por una gran muñeca inflable.

(Aline Núñez)