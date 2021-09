"Belfast": ¿la cinta irlandesa es una copia de "Roma" de Cuarón?

'Belfast´ es dulce, aunque con algo que no resalta. Claramente, una historia de infancia profundamente personal que Kenneth Branagh tuvo que sacar de su sistema y no puedes evitar respetar eso. Es como su Roma, pero estilísticamente muy diferente. La actuación de Caitríona Balfe es lo que más me gusta de la película, escribió por su parte Tomris Laffly crítica de medios como Time Out New York, The playlist, y Filmmaker Mag.