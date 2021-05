Bella y Natalia de "Survivor" protagonizan fuerte pelea en foro de TV Azteca

El domingo por la noche, la polémica actriz Natalia Alcocer fue la expulsada de la semana de Survivor México y tras abandonar la isla apareció en diferentes programas como "Venga la Alegría" y en "Mimí Contigo" donde protagonizo varias peleas con sus ex compañeros el reportero Gabriel Cuevas y con su colega Bella de la Vega.

Todo comenzó cuando Natalia Alcocer acudió al programa "Venga la alegría" para hablar de su salida de "Survivor México" pero en el foro también estaba Bella de la Vega y mientras estaban en un corte comercial las dos comenzaron a pelearse, pero este suceso fue grabado por la producción y compartido en redes sociales.

Recordemos que desde que las dos expulsadas estaban en la edición 2021 hubo roses mismos que derivaron en un cambió de equipo para Bella de la Vega.

"Bella, la que dijo mentiras de mí, la que salió e inventó cosas, fuiste tú. Yo nunca dije eso (sobre las maletas). ¿Quién te lo dijo? ¿Gabo? Traigan a Gabo, yo con el señor hablé 3 minutos", le recriminó Natalia a su ex compañera de reality.

Pero la discusión no paro ahí ya que siguieron los reclamos: "Yo nunca he dicho ninguna mentira. Tú dijiste que yo me sacaba el tampón y que me bajaba el calzón, que mi marido no sé qué, o sea, puras barbaridades y mentiras", agregó.

"Tu ex marido", subrayó Bella.

Y Alcocer siguió la discusión: "Ah no, pero que sigo casada y no sé qué. Hicieron un live Gabo y tú allá afuera. De verdad, yo creo que tienes que...".

"Yo cómo voy a saber si sigues casada o no, no te conozco, nunca te he conocido", respondió la viuda de José Ángel García.

Entonces, Natalia le reclamó que dijo cosas de ella "como si yo te hubiera contado toda mi vida".

"La contabas en voz alta, ese era tu problema", señaló De la Vega.

Ante esta respuesta, Alcocer le pidió que se metiera "a YouTube a ver todo lo que dijiste". Pero Bella le espetó que ella debería "ver todo lo que dijiste en el reality".

"Yo estoy muy segura de lo que dije, que la edición lo haya cambiado, pero yo no tengo nada que comprobar. Tanto Brissia está aquí y tenemos una amistad", aseguró Alcocer.

Por último, 30 segundos antes de entrar al aire, Bella respondió: "No tienes una amistad con Brissia, le dijiste culebra en la tele nacional".

La pelea de Nathalia con Gabo en el programa de Mimí Contigo

Ese mismo día, pero en la tarde todos los ex participantes de "Survivor México" estuvieron como invitados en el programa de "Mimí Contigo", aquí pudo arreglar sus diferencias en vivo con el reportero Gabriel Cuevas y con su colega Bella de la Vega.

A horas de haber tenido una pelea fuera del aire en Venga la Alegría, la famosa "Vikinga" de Survivor México volvió a protagonizar una tremenda discusión con Bella, quien afirmaba que durante todo el reality fue agredida y bulleada por la rubia.

"Fue grosería tras grosería tras grosería... eres envidiosa", le reclamó Bella a Natalia.

Sin embargo, esta no fue la única pelea y Natalia también aprovechó para reclamar a Gabo por todo lo que "inventó" tras ser el primer extinto de la competencia como su supuesto trio con Pablo y Adianes.

"Ni acabaste tu semana de ayuno intermitente", Natalia Alcocer para burlarse de Gabo Cuevas.

Pero el reportero no se quedó callado y sostuvo: "Yo nunca fui hipócrita como tú".

Gabo presumió que en las redes sociales comenzó una campaña de #FueraNatalia para sacar a la rubia del reality; aunque Alcocer trató de justificar su repentina salida del reality, el conductor Memo Martínez la humilló en vivo.

"Tú ibas a llegar a la final y bienvenida al estudio, bienvenida", dijo el famoso presentador.

(Azucena Uribe)