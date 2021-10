"Benedetta", la película erótica sobre monjas que la iglesia quiere censurar

"Benedetta", ha causado polémica durante su paso por los festivales y las salas de cine, la película erótica ha enfurecido a la Iglesia Católica.

De acuerdo con la agencia EFE, el Ministerio de Cultura de Rusia ha prohibido la película "Benedetta", por considerar que el filme es de "contenido provocativo".

La película contiene una escena de contenido provocativo que es vista como una violación de la legislación sobre la libertad de conciencia, de religión y de asociación religiosa, explicó el gobierno ruso, así lo señaló la agencia oficial TASS.

El estreno de "Benedetta" en Rusia estaba prevista para el 7 de octubre, pero el Ministerio de Cultura se negó a conceder a la película una licencia de distribución. El cineasta Paul Verhoeven ha sido tachado de blasfemo en redes sociales.

Los críticos de cine han señalado que "Benedetta" está generando polémica al contar la historia de una monja lesbiana, que era manipuladora y desequilibrada durante el siglo XVII en Italia.

"Benedetta" fue dirigida por Paul Verhoeven y cuenta con las actuaciones de Charlotte Rampling, Virginie Efira, Lambert Wilson, Hervé Pierre, entre otros.

"Benedetta" está basada en el libro de 1986 "Inmodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy" de Judith C. Brown.

(Ann Ventura)