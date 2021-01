"Bridgerton", protagonistas hablan sobre las candentes escenas de sexo

Mi primera escena fue en el episodio seis, donde Simon tiene sexo con Daphne", dijo Dynevor en una entrevista con la revista Grazia. "Fue genial, porque se sintió seguro y divertido: las coreografías (en las escenas de sexo) son como un baile. Es una locura que no haya existido en el pasado", afirmó. "He hecho escenas de sexo antes y no puedo creer que lo haya hecho: fue hace solo cinco o seis años atrás, pero ahora no estaría permitido, explicó Dynevor sobre los cambios en la industria.