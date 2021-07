Cannes 2021: Talento mexicano que se disputa el galardón francés

Después de un año y medio vuelve el Festival de Cine de Cannes en una edición que apunta para pasar a la historia, el séptimo arte regresó a la Costa Azul y el talento mexicano se hace presente desde la inauguración de este 6 de julio con la proyección de "Anette", una historia protagonizada por Adam Driver y Marion Cottilard, en la cual el mexicano Julio Chavezmontes fue coproductor.

La 74 edición del Festival de Cannes tendrá gran presencia mexicana, cinco películas de reconocidos cineastas se disputarán el codiciado galardón francés: "Noche de Fuego", de Tatiana Huezo; las cintas "Annette", "Memoria" y "Bergman Island" en donde participó la productora "Piano" del mexicano Julio Chavezmontes; y "La Civil" donde participó el productor Michel Franco.

La Secretaría de Cultura celebró la destacada participación que el cine mexicano tendrá en la edición post pandemia del Festival de Cannes que se celebrará del 6 al 17 de julio donde lo mejor del séptimo arte será premiado con la codiciada Palma de Oro.

JULIO CHAVEZMONTES

Además de esta historia dirigida por Leos Carax, también coprodujo "Memoria y Bergman Island". Las tres disputan la "Palma de Oro", la máxima distinción que otorga el festival y que será entregada por Spike Lee, el presidente del jurado.

Inaugurar el festival de Cannes es un gran honor, y en este caso es especialmente emotivo, porque representa el regreso al cine, después de un año y medio tan doloroso; que se le confíe a la película ese rol de decir, ´estamos empezando a ver la luz al final del túnel´, es un honor; sobre todo porque las tres películas compiten por la Palma de Oro y nunca había pasado que una casa productora mexicana tuviera tres cintas compitiendo por el premio principal en el mismo año, dijo Julio Chavezmontes a M2.

El mexicano compartió la emoción que siente por esta gran noticia que llega a diez años de haber fundado Piano, su casa productora: "Uno sueña, pero nunca se imagina algo así; más allá del festival, la posibilidad de trabajar con gente como la que estuvo involucrada en estos proyectos es un sueño y los festivales son esa posibilidad de festejar todo ese trabajo, agradezco dedicarme a esto".

TATIANA HUEZO

Para Tatiana Huezo, la noticia llegó mientras hacía maletas para dirigirse a su nueva producción, lo que no impidió que parte de su día lo dedicara a compartir con los medios el orgullo que siente tras el anuncio de que "Noche de fuego" forme parte de la sección Una cierta mirada en Cannes. Se trata de su primera ficción y está inspirada en el libro "Ladydi", de Jennifer Clement, que aborda la trata de niñas en el estado de Guerrero.

Cuando llegó el texto a mis manos me emocionó muchísimo, es un bestseller que devoras, con personajes extraordinarios; eso es lo que quise atrapar del libro, la esencia de los personajes, las tres amigas protagonistas de la novela, por supuesto, el contexto político y el de la amapola. Hice toda una investigación sobre la siembra de amapola en México, me tomó un año, dijo a M2 Tatiana.

Formar parte de "Una cierta mirada" y asistir próximamente a Cannes representa la oportunidad de reconectar en comunidad, "estamos saliendo de un momento tan oscuro y largo, pero sentarnos en una sala de cine a compartir una película colectivamente es histórico, más allá de lo que representa para mí la competencia, el compartir esta historia juntos es algo que me emociona y que no pensé que me fuera a tocar", agregó Huezo.



MICHEL FRANCO

Michel Franco es otro de los mexicanos que arribará este año a Cannes, ahora como productor de "La civil", ópera prima de Teodora Mihai, quien competirá junto a Tatiana Huezo en la misma sección. Esta película pondrá en pantalla la historia de Cielo, una madre en busca de su hija, secuestrada por un cartel criminal en el norte de México. Los actores Daniel Giménez Cacho y Arcelia Ramírez también forman parte de la comitiva mexicana en Cannes, con las cintas "Memoria" y "La civil", respectivamente.

Y además... Festival sin covid Cannes anunció que pedirá a sus participantes un certificado sanitario que demuestre que están inmunizados con alguna vacuna autorizada en Europa o una prueba negativa del virus. Habrá una estación para hacer pruebas cada 48 horas.

Sí se realizarán fiestas y cenas, para disfrutar del evento, y habrá proyecciones en la playa, pero no nos besaremos en la parte superior de los escalones, afirmó Thierry Fremaux, director del festival.

