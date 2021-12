¿Cárcel segura? El origen de los spoilers y porque hacerlos puede ser un delito

¿Directito a la cárcel? Los spoilers de "Spider-Man: No Way Home" podrían ser un delito, aquí te decimos porque no debes hacerlos (FOTO TOMADA DE IG: @arabicmarvel)

Las películas y series más esperadas por el público son aquellas que nos tienen comiéndonos las uñas de la emoción, al filo del asiento por saber cómo terminará la historia o devorando palomitas de los nervios. Este diciembre Marvel vuelve sacar una de las producciones más esperadas del año, "Spider-Man: No Way Home", este nuevo largometraje de superhéroes desbancó a "Avengers: Endgame" como la película con más expectativa por el público, arrasó en taquillas sin haberse estrenado por una sola razón, el miedo a los spoilers.

EL ORIGEN DE LA PALABRA "SPOILER"

Para los amantes de las sorpresas frente a la pantalla los spoilers son sin duda lo peor del mundo, pero ¿qué significa esta palabra? Para las nuevas generaciones es un termino muy común, pero si aún tienes dudas de qué significa aquí te lo explicamos.

La palabra "spoiler" viene del verbo en Ingles "to spoil", que se traduce como "arruinar" o "echar a perder", en el caso de las series o películas revelando imágenes inéditas, información o videos, que pudieran restarle emoción a una historia de la pantalla.

A pesar de que un spoiler puede llegar a arruinarte la ida al cine o tu día tarde de maratón nada salía del simple coraje, hasta que se cuestión la legalidad sobre los spoilers cuando se filtró información del final de "Game Of Thrones", la serie más exitosa de HBO en los últimos tiempos.

YouTube fue la primera plataforma en "penalizar" los spoilers cuando youtubers como "Frikidoctor" filtró información sobre "Juego de Tronos" en sus videos y YouTube lo censuró y bajó sus videos con comentarios sobre la serie de HBO.

Incluso, Google implementó la aplicación GameOfSpoils, misma que ya instalada, detectaba y bloqueaba cualquier noticia en plataformas como Chrome, Facebook o Twitter.

¿LOS SPOILERS SON UN DELITO?

Ante las medidas anti spoilers de Google y YouTube surge la polémica, ¿hacer spoilers es ilegal? Porque mientras unos defienden su punto de vista con "derecho de libertad de expresión", lo cierto es que existen los derechos de autor y los creadores de contenido pueden defenderse legalmente con este argumento.

Incluso, según el portal Merca2.0, la Policía Nacional de Perú publicó días antes de "Avengers: Endgame", que publicar 'spoilers' era penado con cárcel de hasta ocho años.

Lo cierto es que en México los spoilers son simplemente una mala broma, aún no existe una ley que prohíba revelar información de una serie, película o libro que hayas visto antes en su estreno y tus conocidos no, pero no deja de ser de mal gusto que le arruines la historia a alguien.

CAMPAÑA ANTI-SPOILERS DE SPIDER-MAN NO WAY HOME

"¡Un gran poder conlleva una gran responsabilidad!", es por eso que empresas, internautas y hasta institutos se han sumado a la iniciativa "No spoilers" que inició Marvel y Sony sobre la nueva película del Hombre Araña, invitando a los fanáticos a no publicar contenido que pudiera desinteresar a los demás usuarios, sin embargo, a pocas horas del estreno de "Spider-Man No Way Home", protagonizada por Tom Holland, las redes sociales lucen repletas de fotografías y videos, Que sad, ¿no?

(Aline Núñez)