Celebra a mamá, prepara un cine en casa y un maratón de películas

Celebra a mamá con un regalo original, prepara un cine en casa y un maratón de películas, no habrá mejor regalo que que el tiempo que puedan pasar juntas. Ya sea que estés buscando una forma de festejar que esté dentro de tu presupuesto o quieras evitar multitudes, una cita para ver películas con tu mamá puede ser una de las mejores formas de conectar con ella.

Por eso hicimos un listado de películas que puedes disfrutar junto a tu mamá, no todas son sobre el Día de las Madres, por lo que tus abuel@s, herman@s, o cualquier otro miembro de la familia podrá disfrutar de esta selección.

Lo que tienen en común estos filmes es conectar a las personas, así que disfruta de un día de películas con tu madre con la siguiente selección de títulos.

PELÍCULAS PARA VER CON MAMÁ, RECOMENDADAS POR PERSONAS REALES DEL MUNDO EDITORIAL:

"LA PRINCESA QUE QUERÍA VIVIR" (1953)

"Cuando era pequeña y me quedaba en casa enferma, mi mamá y yo solíamos ver La princesa que quería vivir. Stars Gregory Peck y Audrey Hepburn son tan hermosos y la historia de que una princesa se enamora de un periodista me parece tan romántica. Mi abuela también la amaba" – Elizabeth Logan, Colaboradora.

"MINARI" (2020)

"Youn Yuh-jung ganó un Óscar por su increíble actuación como la abuela que se muda de Corea del Sur a una zona rural de Arkansas para vivir con su hija y nietos. La dinámica familiar, al igual que la película, es tierna y triste a la vez. Tu mamá y tú llorarán, reirán, y volverán a llorar al final de la película" – Anna Moeslein, Editora Senior.

"UN VIERNES DE LOCOS" (2003)

"Yo vi esta película en el cine con mi mamá y por eso tiene un valor sentimental para mí. Sin embargo, es una película chistosa y reconfortante que literalmente te dice por qué deberías apreciar a tu mamá – y padres en general– (Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis interpretan un contencioso dúo de madre e hija que intercambian cuerpos con el fin de entenderse mejor que nunca.)" – Christopher Rosa, Editor de Entretenimiento.

"LA MADRE DEL NOVIO" (2005)

"Me divierto mucho viendo La madre de mi novio con mi madre. Por más loco que sea el personaje de Jane Fonda en esta película, mi mamá se ve un poco reflejada en ella. Parte de la diversión es ver lo mucho que mi mamá disfruta ver este clásico. Y yo siempre puedo ver una comedia romántica de Jennifer López sin problema"– Shanna Shipin, Editora Comercial.

"MUJERCITAS" (2019)

"La última película que mi mamá y yo fuimos a ver al cine antes de que la pandemia empezara fue la versión de Greta Gerwig de Mujercitas. La amamos" – Bella Cacciatore, Editora Asociada de Belleza.

"DOS TÓRTOLOS" (2020)

"De hecho, mi mamá y yo vimos Dos tórtolos hace poco juntas y morimos de la risa. La película trata de una pareja que accidentalmente presencia un homicidio. Es una película tonta y divertida sin caer en lo estúpido. Fue la cantidad perfecta para que las dos la pudiéramos disfrutar al máximo. Además, ¿quién no ama a Issa Rae y a Kumail Nanjiani?" –Emily Tannenbaum, Colaboradora y Editora de fin de semana.

"TIENES UN E-MAIL" (1998)

"Mi mamá y yo amamos las comedias románticas, y Tienes un e-mail es una de nuestras favoritas. Mi mamá estuvo feliz de compartir conmigo este romance sobre la dueña de una librería (Meg Ryan) y su amigo por correspondencia (Tom Hanks). Siempre me recuerda a ella" – Paulina Jayne Isaac, Colaboradora.

"MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN" (2006)

"¡Más extraño que la ficción es una película casi perfecta! Este filme mezcla comedia, romance, una filosofía existencialista y un excelente cast (Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Queen Latifah y Will Ferrell en un personaje merecedor de un Premio Óscar). Sin duda ha sido subestimada. Hay muchas películas que intentan capturar el sentimiento de que la vida está hecha de pequeños y hermosos momentos; que el amor es más fuerte que el dolor. No creo que haya una película que lo haya logrado hacer tan bien como esta que ha sido tan subestimada. Creo que mi mamá y yo amamos tanto esta película porque las dos somos grandes lectoras, y Más extraño que la ficción es, realmente, una carta de amor dedicada a la ficción. Además, tiene una escena sobre la importancia social de las galletas con chispas de chocolate, así que tenemos la costumbre de verla con un vaso de leche y galletas" – Jenny Singer, Redactora.

"EL DIABLO SE VISTE A LA MODA" (2006)

"Mi mamá y yo vemos muchísimo El diablo se viste a la moda porque ambas amamos la ropa al igual que a los personajes de Meryl Streep, Emily Blunt y el de Stanley Tucci. También nos gusta el de Anne Hathaway, pero esos tres son los más chistosos de esta comedia que trata sobre la asistente de una fría editora en jefe de una revista de moda"– EL.

"ORGULLO Y PREJUICIO" (2005)

"Yo leo muchísimo, es un gusto que mi mamá me pasó a mí. Cuando se estrenó Orgullo y prejuicio en el 2005, yo estaba muy metida en las novelas de Jane Austen. Mi mamá y yo fuimos juntas a verla al cine y las dos terminamos encantadas con la adaptación. Tanto, que fuimos a verla una segunda vez. Creo que no hay ninguna película sobre este periodo de romance británico que no hayamos visto, pero esta es una de nuestras favoritas"– A.M.

"MULAN" (1998)

"A mi familia le encanta las películas de Disney, y Mulan es una de nuestras favoritas. Esta historia sobre una mujer que se hace pasar por su padre en la milicia es fascinante y llena de acción. Lo que mi mamá y yo amamos de esta película es que después de salvar literalmente toda China, lo único que quiere es regresar a casa" – C.R.

"ESPÍAS" (2015)

"Espías es una película perfecta para ver con tu mamá. Esta comedia sobre una singular agente secreto es super divertida y no contiene ningún chiste sucio (así que no habrá ningún momento incómodo). Lo mejor de todo es que sale Melissa McCarthy" – E.L.

"EL CLUB DE LA BUENA SUERTE" (1993)

"Es una adaptación de la novela escrita por Amy Tan. La historia habla sobre cómo el trauma generacional al igual que el pasado de las madres puede formar el futuro de sus hijas. Es increíblemente conmovedora y me dejó sintiendo que podría entender y apreciar más la dinámica que tengo con mi mamá" – A.M.

"ÚLTIMAS VACACIONES" (2006)

"Las películas navideñas siempre me recuerdan a casa. Esta en particular es sobre una mujer (Queen Latifah) que piensa que está muriendo, así que decide irse por última vez de vacaciones. Esta película te recuerda que deberías mantenerte cerca de las personas que amas como si fuera tu último día en la Tierra"– CR

"LADY BIRD" (2017)

"Mi mamá y yo tenemos la tradición, desde hace mucho tiempo, de ir al cine fancy de mi pueblo cada vez que tenemos un día libre juntas (¡tiene las mejores palomitas!). Una de las visitas más memorables fue cuando vimos Lady Bird. Yo me identifiqué muchísimo con el personaje de Saoirse Ronan: una adolescente que se sentía sofocada y malentendida y que deseaba salir del pequeño pueblo donde vivía. Mi mamá se identificó con Laurie Metcalf´s Marion, una mamá que está haciendo su mejor esfuerzo por conectar con su hija y fallando en el intento por encontrar las palabras correctas. Lloramos mucho y nos sentimos más unidas cuando salimos de la sala" – A.M.





(Imelda Téllez)