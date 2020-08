Censura: ¿El cine y las caricaturas deben ser políticamente correctas?

Los episodios de censura en nombre de determinadas reivindicaciones de progresía o tolerancia han ido en aumento, no es la primera vez que el cine, la cultura, o el arte, han estado bajo la mirada inquisidora de la sociedad. Sin embargo, estas críticas y señalamientos han tomado tintes oscuros, los acusadores han obligado a directores, empresas y actores, en el caso del séptimo arte; a disculparse, correjir o eliminar trabajos que consideran ofensivos o políticamnte incorrector. Nos jactamos de ser una sociedad moderna y más tolerante, hablamos de libertad de expresión siempre que esta esté en línea con la nuestra.

Uno de los casos más recientes de censura en el cine, además del mediático veto de HBO a la cinta "Lo que el viento se llevó", es la prohibición de fumar en sus películas por parte de Disney, no más escenas de gente fumando. Son muchos los ejemplos de esta peligrosa "tendencia" hacia lo aséptico en el mundo del cine. Sin embargo, esta censura de lo políticamente correcto no afecta sólo a Hollywood, ya que prohibiciones un tanto ridículas ha habido en muchos países.

Si antes los desnudos en los cuadros se llegaron a considerar pecado para quien los pintaba o incluso para quien los admiraba, ahora la corrección política nos lleva a descartar películas o series de otras décadas con la mentalidad equivocada: pensar que deben ser ejemplarizantes, reflejo de una sociedad perfecta, igualitaria. Una corrección que nos lleva a considerar al espectador una esponja que no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción, entre el ayer y el ahora, un menor de edad expuesto ante actitudes incorrectas.

Según Javier Portús, conservador del Museo Nacional del Prado, la censura ha ocurrido en todas las épocas. "Lo que cambia son los limites de la moral, de lo que se considera admisible y no admisible y dentro de eso esta también la idea de lo publico y lo privado. De lo que se puede consentir de manera privada pero no en su exposición y en lo que ésta tiene de propaganda pública. Eso es algo inherente al a ser humano como animal social, siempre han existido una serie de limitaciones y lo que con el tiempo cambia es la definición".

Antes, sin series y sin películas, las que sufrían eran las obras de arte y el teatro. Ahora, la televisión y el cine son las principales dianas de esa censura moral.

De "Carmen" a "El señor de los anillos"

El año pasado, en 2019, el director de escena Leo Muscato autocensuró la obra Carmen. En ella, una mujer es asesinada por un hombre por celos. Muscato decidió que aquel final no era el correcto para esta época y cambió el arma de mano, dándosela a ella. Una obra del siglo XIX, una de las más conocidas óperas de Bizet fue transformada para que el público no la intuyese machista y para que esta no influenciara en su comportamiento. Muchos lo tildaron de "ridículo buenista", otros aplaudieron efusivos el cambio.

Este año le tocó el turno a "El señor de los anillos", no sólo a la película, también a la obra literaria publicada a mediados de los años 50. La tacharon de machista por tener pocos personajes femeninos, de no representar a la sociedad como es. Hablamos de una obra con elfos, hobbits y orcos.

En un contexto donde las libertades son mayores, se multiplica el examen. Eso no es lo suficientemente feminista; aquello es maltrato animal; aquí se huele algo de racismo. Se juzga y se sentencia con presunciones. Las cortapisas surgen en el lugar que más ha sufrido históricamente la censura: la cultura, que es la esfera natural de la representación simbólica, el centro del conflicto y el escenario de producción de sentido. De subjetividad. Por eso ha sido objeto de presiones a lo largo de la historia. Y sigue siéndolo.

Violencia según convenga

En muchas películas está permitido el uso de la violencia, pero la cosa se complica más a la hora de mostrar la sangre al espectador. Puede haber escenas de asesinatos, pero jamás mostrar cómo se llegó a ese punto; no obstante, en la representación de la violencia hay algo mucho más absurdo y es que un hecho real puede hacer que caigan infinidad de quejas sobre una película que de otra forma nunca hubiesen existido.

Ejemplo de ello es el actor Jim Carrey, quien fue duramente criticando por el contenido violento de "Kick-Ass 2: Con un par", por la masacre en una escuela americana que tuvo un saldo de 28 víctimas mortales o las quejas por el tiroteo dentro de una sala de cine mostrado en el tráiler de "Gangster Squad (Brigada de Élite)" y que luego se eliminó de la película por la masacre de Aurora en 2012. Tubo mejor suerte "El caballero oscuro: La leyenda renace" (The Dark Night Rises) al salir indemne, aunque poco faltó para ser otra inocente víctima de las circunstancias.

La que se perfilaba para ser una cinta completamente incendiaria fue "Joker", pero los señaladores en este caso hicieron uso de la doble moral para disculpar todo acto de violencia.

El sexo neutro no es sexo

Seguro has visto escenas de una película o una serie de televisión en la que los personajes hacen del amor de una forma en la que realmente nos cuesta creer que están teniendo un acto sexual. De hecho, el absurdo llegó el año pasado al punto de censurar un cartel en el que se intuía un pecho de Eva Green, pero apenas unos años también se prohibieron otros por su supuesto alto voltaje sexual.

Es una lástima que el sexo siga siendo algo tan problemático, ya que a principios de los años 90 hubo un pequeño auge de su presencia en el cine comercial tras el notable éxito de "Instinto básico" (Basic Instinct), pero la cosa no tardó en volver a esta "normalidad" en la que los desnudos son enemigos de lo comercial, existiendo aún quejas continuas sobre el hecho de ser gratuitos en otras obras. El problema no está en que lo sean o no como el hecho de querer obligar a prescindir de ellos, ignorar la trama y centrar el foco en el sexo o los desnudos y en cómo serán percibidos por la sociedad.

Los límites del humor

"The Interview" estuvo a punto de no estrenarse en los cines americanos por una amenaza de un posible ataque terrorista, siendo por ahora el caso más radical a la hora de intentar limitar el contenido humorístico de una película. Eso sí, fueron muchas las personas que defendieron su derecho a la libertad de expresión, pero ojo con las cosas que bromeas, que ese discurso puede cambiar con mucha rapidez.

Intentar contentar a todos es un error

Hay otros temas que también dan pie a polémica con cierta regularidad. El más obvio es el tratamiento de la religión por parte del cine, ya que cualquier mínimo cambio que hagas sobre la fe de alguien va a ser recibido con rechazo. Sin embargo, últimamente da la sensación de que en este caso concreto son rápidamente ignoradas o incluso acaban jugando a su favor y hace que más gente vaya a verlas, pero mejor no confiarse, que eso podría cambiar con rapidez y también afectar a otros muchos temas.

No obstante, hemos de saber más allá del ridículo de determinadas decisiones concretas para ver que lo peor de esta dictadura de lo políticamente correcto es que fomenta que nos ofendamos por cualquier cosa y limita nuestro pensamiento crítico ante una obra.