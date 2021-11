Chapoy y Pedro Sola llegan a reboot de "Gossip Girl": "La madre de los chismes"

Dos de los periodistas de espectáculos más importantes de México son Pati Chapoy y Pedro Sola, su talento para presentar noticias exclusivas en su programa "Ventaneando" llamo la atención de los altos mandos de HBO Max, lo que los llevó a participar en la segunda parte de la primera temporada "Gossip Girl", la serie reboot de la plataforma de streaming.

A través de las redes sociales de HBO Max se compartió un clip de lo que fue la participación de Pati Chapoy y Pedrito Sola en "Gossip Girl", en el video se ve a la dupla de periodistas cenando en un restaurante hasta que una llamada que recibió "el Tío Pedrito" interrumpe su convivencia.

De acuerdo con lo mencionado con el protagonista de los memes de mayonesa, la llamada que recibió Pedrito era de la maestra Kate, con quien platica rápidamente y le cuenta los chismes con los que el periodista logra ponerse ansioso.

No me digas eso, esos chismecitos no pueden ir en el tuirt si, no, no, eso tiene que ir en el feis. ¡Ah! No, no, no, en el insta, en el insta. Ay, Pedrito, insta, qué barbaro. Y además Kate, para que taggees a esos riquillos que tienes de alumnos (...). Oye sabes qué, te voy a colgar. No vaya a ser que se me meta una mosca en la boca, ya sabes", expresó Pedrito Sola.

Aunque la llamada con el personaje de la maestra de "Gossip Girl" dura poco, el conductor regala a los espectadores unos grandes segundos de humor y ayuda a recordar uno de sus momentos más emblemáticos en televisión nacional, como el día que se tomó una mosca que se encontraba en su taza de café, además de la ocasión en la que se confundió en marcas de mayonesa para un comercial.

Luego de su toma, aparece "la reina del chisme", Pati Chapoy, quien se sorprende por la cantidad de chismes que hay en el instituto privado:

Bueno, bueno, qué cantidad de chismecitos, y los que nos faltan. XOXO, es como concluye la titular de Ventaneando.

El video que compartió HBO Max es simplemente un promocional de la segunda parte de la primera temporada de "Gossip Girl", un regalo para sus seguidores por el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos.

¡La madre de todos los chismes revelada en pleno Thanksgiving! Las verdaderas mentes maestras detrás de #GossipGirl

Tres nuevos episodios ya están disponibles. XOXO" se lee en la publicación del video de HBO Max.

Entre los comentarios del tweet publicado por la compañía, destacaron aquellos usuarios que aplaudieron la presencia de Chapoy y Sola, pues reconocen que no hay nadie mejor para dar las mejores exclusivas que los presentadores.

"La verdad el anuncio con Pati y Pedrito está muy bueno", "Esta muy bueno la promo metiendo a Chapoy y Sola", "Me encantó"; fueron tan solo algunas de las respuestas.

(Aline Núñez)