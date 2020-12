Ciclo de cine de violencia de género en la Filmoteca de la UNAM

Los cortometrajes y largometrajes que se exhibirán en el "Ciclo: Violencia de género a través del cine", explorará la situaciones de violencia de género de las niñas y mujeres en diversos contextos.

De manera gratuita y en línea se exhibirán cortometrajes y largometrajes, los cuales estarán disponibles las 24 horas del día a través de https://www.filmoteca.unam.mx/

Los días 3, 5, 9 y 10 de diciembre, se exhibirá en el sitio web de la Filmoteca de la UNAM, un programa integrado por cortometrajes y largometrajes provenientes de España,Ecuador, Argentina, India, Brasil y México como parte de la Muestra Internacional de Cine de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.



El objetivo de este ciclo de cine es que reflexionen sobre la violencia de género contra las mujeres, no solo de México sino del mundo.



A partir de hoy 3 de diciembre puedes disfrutar y reflexionar con una amplia selección como "Neetu" (España, 2017) de Carlos Caro, "Valientes" ((México, 2019) de Alejandro Guerrero Lara, "Era yo, otra vez" (México, 2016) de Laura Herrero Garvín, "Luchadoras, hacia la conquista de un derecho" (Argentina, 2019) de Pablo Maldonado, "Tú no me conoces" (Você não me conhece, Brasil, 2018) de Caos e Cinema. y la animación de Carla Valencia, "Vicenta" (Ecuador, 2014).



El 5 de diciembre se proyectará el documental de Mara Ávila en "Femicidio, un caso, múltiples luchas" (Argentina, 2019) donde la directora, a 10 años del asesinato de su madre por su pareja, resignifica ese supuesto "crimen pasional" como un femicidio y realiza un documental para darle un nuevo sentido a su mayor tragedia familiar, desde lo subjetivo y desde lo social.



El 9 de diciembre 2020 se exhibirá "Hermanas de los árboles" (Sisters of the Trees, Argentina-India, 2019) de Camila Medéz y Lucas Peñafort, un documental que nos muestra la historia de mujeres como Kala que, en el desierto de Rajasthan, lograron trabajar fuera del hogar y organizar a otras; o Bhavari, que apenas sabe escribir y está educando a su hija Nikita para que siga sus sueños de convertirse en enfermera.



Para cerrar el ciclo de cine de violencia de género, el 10 de diciembre se presentará "Lola" (México,1989) de María Novaro, la ópera prima de esta directora, muestra una historia sensible sobre la maternidad, donde la Ciudad de México, resquebrajada como sus habitantes por el terremoto de 1985, aparece como telón de fondo.



