¡Confirmado! Quentin Tarantino ya planea "Kill Bill 3"

Una de las películas más taquilleras de Quentin Tarantino sin duda es "Kill Bill", que desde su estreno causo euforia, misma que revivió esta mañana cuando se reveló que habría una tercera parte.

De acuerdo a Flayer Wayer, desde el momento de estreno del Volumen 1, en el ya lejano 2003, se hablaba de la posibilidad de continuar la historia. Tomando como hilo narrativo las consecuencias de la segunda escena con la que arranca la cinta.

Luego Tarantino siguió con su trayectoria y el proyecto pareció quedar muerto. Pero en realidad el director no habría abandonado nunca la idea y tiene claro cómo haría Kill Bill 3

Quentin Tarantino acaba de ser entrevistado por la gente de SiriusXM Radio el pasado lunes, con motivo de sus nominaciones a los Globos de Oro por "Once Upon A Time... in Hollywood" y fue ahí que confirmó que se reunió con Uma Thurman para discutir de qué trataría la nueva película de "La Novia":

Tengo una idea ahora que podría ser interesante. No solo quería inventar una aventura ridícula e implausible. Ella no se lo merece. La Novia ha luchado largo y duro.

Sin embargo, no lo filmaría en un rato, empezaría por lo menos dentro de tres años, o algo así. "Pero mira, definitivamente [hacer la Kill Bill 3] es algo que está sobre la mesa".

En su momento lo que Tarantino habló sobre el tercer volumen de esta saga es que podría contar la historia de la hija de Vernita Green.

Narrando la historia de cómo busca a La Novia para buscar venganza luego de presenciar cómo mata a su madre en las primeras secuencias del Volumen 1.

La primera impresión es que Kill Bill 3 podría violar la postura de que Quentin Tarantino haría sólo 10 películas antes de retirarse.

Pero el volumen 1 y 2 de esta saga se consideran como una sola cinta. Así que es posible que aplique la misma jugarreta.

auc