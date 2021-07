Confirman la segunda temporada de "Loki" y esto es todo lo que debes saber

La serie de "Loki" es una forma de dejar el camino listo para "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (FOTO TOMADA DE IG @maspeliculass)

Confirman la segunda temporada de "Loki" y aquí te decimos todo lo que debes saber. OJO: hay spoilers del final de temporada por si todavía no lo has visto.

La primera temporada de "Loki" terminó con una gran revelación, detrás de The Void, la AVT y Alioth se encontraba He Who Remains, un personaje interpretado por Jonathan Majors que parece ser una versión de Kang the Conqueror (no necesariamente la misma que veremos en Ant-Man: Quantumania), quien es el verdadero jefe de la autoridad.

He Who Remains (aka Kang the Conqueror) revela que fue el último sobreviviente de una guerra del multiverso que se desató en el siglo 31 después de que se descubriera la existencia del multiverso y de que varias de sus variantes se encontraran, lo que lo llevó a controlar a Alioth y a convertirlo en un ara para mantener el orden y tener una forma de proteger la línea del tiempo.

El capítulo revela una batalla interna an la AVT, en especial después de que Mobius intenta convencer a Renslayer de hacer las cosas bien, Sylvie se enfrenta a He Who Remains y Loki termina en una versión de la realidad donde Kang es honrado con una enorme escultura que los muestra como el "conquistador" de los cómics.

LOKI TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA

La escena post créditos de la serie muestra un folder con un sello rojo donde se confirma que Loki volverá para una segunda temporada, donde probablemente vamos a ver más del personaje de Kang (quien aparece comiendo una manzana que puede ser una referencia a esa escena de Doctor Strange en la que el hechicero está aprendiendo a usar sus poderes) y sus distintas versiones.

La serie es también una forma de dejar el camino listo para "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que a su vez está conectada directamente con esa escena post créditos de "WandaVision" en la que la Bruja Escarlata aparece leyendo el Darkhold e intentando dominar su nueva magia, mientras escucha las voces lejanas de sus hijos muertos, ¿o no están muertos?

¿QUÉ PASARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

Al final de temporada Loki parece estar en una realidad diferente dominada por Kang the Conqueror, quien no está escondido detrás de la figura de los Time Keepers (que realmente no existen) y es considerado como un rey o algún tipo de líder importante.

Mobius y Ravonna Renslayer tuvieron un pequeño pleito y ella lo dejó solo en la AVT para ir a buscar "free will", así que ellos también tienen caminos largos por recorrer si quieren cambiar las cosas y ayudar a devolver a todos los secuestrados a sus líneas de tiempo, o al menos a que sepan que ellos no fueron creados por los Time Keepers y puedan tomar sus propias decisiones.

¿QUIÉNES VOLVERÁN?

Tom Hiddleston y Sophia Di Martino definitivamente volverán como Loki y Sylvie, y esperamos ver también a Owen Willson como Mobius y Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer. La escena post créditos revela que Kang todavía tiene un papel más grande por desarrollar esta historia, por lo que Jonathan Majors también podría volver.

En cuanto al resto de las variantes de Loki, Classic Loki parece haber muerto definitivamente, pero quedan muchas en The Void que podrían trabajar juntas para detener a Kang. Además, Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) también tiene una misión que debe cumplir en la AVT.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Sabemos que primero vamos a ver What If? (el 11 de agosto), la serie de Hawkeye y que Marvel tiene otros proyectos en puerta, pero la temporada al menos ya fue confirmada, solo falta que revelen la fecha en la que podemos ver el resto de la historia.

(Imelda Téllez)