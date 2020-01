Conoce a los actores y películas que fueron ignorados en las nominaciones de los Oscar 2020

Los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas son los más esperados y aclamados de la temporada de premios. El Oscar es uno de los galardones más codiciados en el séptimo arte. Sin embargo, pocos son los afortunados en aparecer en la privilegiada lista de nominados.

De acuerdo con Cine Premiere, cada año icónicos nombres y cintas que parecían tenerlo todo para ser galardonadas resultan excluidas de las nominaciones. El 2020 no fue la excepción a la regla.

A continuación, te presentamos algunas de las películas y actores que se quedaron con las ganas de competir por una estatuilla.

MEJOR DIRECTOR

Siguiendo el ejemplo de los Globos de Oro y los premios BATFA, Los Oscar no tuvieron ninguna nominada para la categoría de Mejor director. A pesar de que Greta Gerwig fue reconocida entre los contendientes al premio de Mejor guion adaptado, la realizadora quedó fuera de la competencia en la categoría de dirección.

Lulu Wang, directora de "The Farewell", también era una de las más prometedoras para estar entre los mejores realizadores.

Entre otros de los nombres ignorados se puede contar a Kasi Lemmons, quien estuvo a cargo de la dirección de "Harriet". De nueva cuenta, este año no habrá mujeres entre los contendientes por el premio a la mejor dirección.

MEJOR ACTOR

Entre los ignorados en la categoría de Mejor actor en papel protagónico sobresale especialmente el nombre de Taron Egerton. Hace unas semanas, este actor sorprendió al llevarse el Globo de Oro por su actuación en "Rocketman" como el joven Elton John. Sin embargo, el galardón no valió para que Egerton alcanzara la nominación a los premios de la Academia.

Otra actuación que no obtuvo el reconocimiento que se merecía fue la de Brad Pitt en "Ad Astra", aunque el actor sí resultó nominado, pero dentro de la categoría de Mejor actor de reparto por "Había una vez... en Hollywood".

Robert De Niro también quedó fuera de la contienda. Él tuvo el rol protagónico en la más reciente cinta de Martin Scorsese, "The Irishman". Su ausencia entre los nominados a los Oscar llama la atención, sobre todo, porque sus dos contrapartes dentro de la película sí aparecen en las nominaciones a Mejor actor de reparto.

Christian Bale tampoco apareció entre los nominados. Para la película "Contra lo imposible", el actor de Reino Unido tuvo que perder peso dramáticamente, ya que aún no se recuperaba de su transformación física para la cinta "Vice".

MEJOR ACTRIZ

Siguiendo con el problema relacionado a la falta de diversidad entre los nominados, se puede contar a Lupita Nyong´o y a Awkwafina. Ésta última se llevó el Globo de Oro a Mejor actriz gracias a su trabajo en The Farewell. No obstante, no fue suficiente para situarse entre las nominadas a los Oscar.

ACTORES DE REPARTO

Entre los actores y las actrices de reparto, también hubo varios nombres que brillaron por su ausencia. Uno de ellos fue el de Jennifer Lopez. Muchos esperaban que estuviera entre las contendientes a Mejor actriz de reparto gracias a su participación en "Las estafadoras de Wall Street", Sin embargo, eso no sucedió.

Otras personalidades que no competirán por la estatuilla el próximo mes son Jamie Foxx y Adam Sandler. En el caso de éste último, cabe resaltar que Sandler sorprendió a las audiencias al conseguir la nominación a Mejor actor en los Gotham Awards por su trabajo en Uncut Gems.

Estuvo nominado también en los pasados Critics Choice Awards. Al mismo tiempo, fue una sorpresa que Jamie Foxx no entrara entre los nominados a Mejor actor de reparto. Él participó en la cinta Just Mercy como un hombre condenado a muerte injustamente, y muchos consideraron su actuación digna de un Premio de la Academia.

PELÍCULAS

Entre otras cintas que no alcanzaron la nominación se puede contar "Frozen II". A pesar de que la melodía Into the Unknown se encuentra entre las nominadas a Mejor canción, la cinta no está nominada a Mejor película animada.

Una de las sorpresas en esta categoría la dio la cinta de Netflix, "Klaus".

"The Lighthouse" también brilló por su ausencia. La cinta está nominada a Mejor fotografía. Sin embargo, ahí termina su participación en los Premios Oscar. A pesar de ello, había quien esperaba que Robert Pattinson y Willem Dafoe estuvieran entre los nominados a Mejor actor y actor de reparto.

(Ann Ventura)