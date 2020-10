Conoce a Xochitl Gomez, la joven latina que se une a "Doctor Strange2"

Xochitl Gomez saltó a la fama gracias a la serie de Netflix "The Baby-Sitters Club", y que ahora estará en la famosa cinta de superhéroes, "Doctor Strange 2" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Xochitl Gomez es la latina de ascendencia mexicana que se unirá al Universo de Marvel a lado de Benedict Cumberbatch en "Doctor Strange 2". La joven saltó a la fama gracias a la serie de Netflix "The Baby-Sitters Club", donde interpreta al personaje de Dawn Schafer.

Gomez estará en la cinta prevista para el 2022 que será el primer acercamiento de Marvel al género del terror, bajo la dirección de Sam Raimi.

LA NIÑA DEL PASTEL, LA HISTORIA DEL VIDEO Y EL FINAL INESPERADO

Xochitl se adentrará en las historias de Marvel gracias a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta que dará continuación a "Doctor Strange" (2016) y en la que la joven actriz latina compartirá escenas con Benedict Cumberbatch.

La noticia de que la actriz de "The Baby-Sitters Club" de Netflix, Xochitl Gomez, estaría en la secuela de "Doctor Strange" llegó de la nada y ha tenido muy pendientes a los fans sobre cuál podría ser su papel en la tan esperada película del MCU.

Por desgracia, el informe lanzado solo dijo que la actriz estaría en la película, pero no decía qué personaje podría ser a quien interprete en el largometraje. Pero gracias al título de la película, muchos fans han empezado a especular que Xochitl Gomez sería América Chávez.

Este personaje de Marvel, tiene la capacidad de perforar agujeros enteros en el multiverso y viajar a través de ellos, por lo que de ser acertada esta corazonada, sería muy buen elemento para el personaje de Benedict Cumberbatch. Además, como era de esperarse, gracias a todas estas teorías, el personaje se hizo tendencia en redes sociales.

PULPOS REVERSIBLES: ¿POR QUÉ SE HICIERON TAN VIRALES EN REDES?

Scott Derrickson, que ya dirigió la primera película sobre "Doctor Strange", iba a ponerse al frente también de esta secuela, pero a comienzos de enero anunció que abandonaba el proyecto. (Le puede interesar: Residente escribirá y dirigirá historias de cine y televisión).

Marvel y yo hemos decidido de mutuo acuerdo separar nuestros caminos acerca de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré (en la película) como productor ejecutivo, dijo entonces.

De lo poco que se sabe de que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es que Benedict Cumberbatch regresa para interpretar el papel principal, junto con Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Además, se sabe que esta película será dirigida por el director de la trilogía de ´Spider-Man´, Sam Raimi. Por lo pronto, se espera que 'Doctor Strange 2' llegue a todos los cines el 25 de marzo de 2022.

FILTRAN FOTOS DE DANIEL BISOGNO EN FIESTA CLANDESTINA

(Imelda Téllez)