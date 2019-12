Conoce la lista completa de los nominados a los Golden Globes 2020

Ver esta publicación en Instagram

Congratulations to the #OnceUponATimeInHollywood team on its 5 #GoldenGlobes nominations for Best Motion Picture - Musical or Comedy, Best Director - Motion Picture (Quentin Tarantino), Best Performance by an Actor - Motion Picture (Leonardo DiCaprio), Best Performance by an Actor in a Supporting Role - Motion Picture (Brad Pitt), and Best Screenplay - Motion Picture (Quentin Tarantino)!