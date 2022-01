Conoce la verdadera razón por la que Humberto Vélez dijo adiós a Homero Simpson

Una de las noticias más tristes para los fans de Los Simpson fue cuando revelaron que después de 15 años les quitarían a los actores de doblaje de la versión latina el poder darles voz a estos personajes, por ejemplo, al gran Humberto Vélez, quien doblaba a Homero.

Recordemos que Humberto Vélez fue el responsable de darle a Homero Simpson una identidad con la que muchas personas en Latinoamérica se identificaron; después de 15 temporadas llenas de éxito, tuvieron que decirle adiós al elenco que le daba voz a Lisa y Bart, así como a Homero.

En pleno 2022, muchas personas aún esperan el regreso de las voces que comenzaron a darle una identidad a la serie animada de Matt Groening, Los Simpson. Aunque en el 2021 las voces originales de Humberto Vélez, Patricia Acevedo y Claudia Motta regresaron para el especial de Disney Plus de "El bueno, el Bart y el Loki", muchos esperaban que también regresara el elenco a la serie.

En la temporada 16 en América Latina comenzó a darse el cambio de las voces, en la 17 todo elenco había sido reemplazado; este hecho generó que muchos de los seguidores de la serie se alejaran del contenido creado por Groening.

Esta es la razón por la que Humberto Vélez dijo adiós a Homero

Esto comenzó en el 2000, cuando los actores de doblaje comenzaron a exigir condiciones laborales y salariales que se equipararan con las de sus contrapartes en Estados Unidos; el primer reclamo fue el relacionado al hecho de que Dan Castellaneta, quien le daba la voz a Homero en EU, ganaba cerca de 300 mil dólares por programa.

Mientras que, en México, el pago era de cerca de 600 pesos para el actor de doblaje, la huelga se prolongó por casi más de dos años. Y estas demandas no procedieron, incluso generaron que se diera la contratación de un nuevo elenco.

"No estoy renunciando a él, ellos me lo quitaron (...) Jamás regresaré a esa empresa. Si los distribuidores de la serie quisieran que yo regresara a hacer la voz de Homero Simpson, tendrán que buscarme ellos a mí, yo ya no rogaré", comentó Humberto Vélez al medio Crónica cuando fue cuestionado sobre su salida.

(Azucena Uribe)