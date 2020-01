Conoce las canciones que están nominadas a los premios Oscar 2020

¿Ya conoces las canciones que están nominadas a los Oscar 20202? Dentro de los nominados se encuentra, Elton John, Randy Newman y Diana Warren. Una de las categorías más populares dentro de los Premio de la Academia, es el reconocimiento a Mejor canción; de acuerdo al sitio oficial de los Oscar, originalmente se seleccionaron 75 melodías, de las cuales se realizó una shortlist con quince temas.

A continuación, te presentamos los cinco temas nominados para la entrega número 92 de los premios Oscar 2020. Junto a ellos, se incluye el nombre de la cinta para la que se escribieron.

CANCIONES NOMINADAS AL OSCAR 2020:

"I´m Standing With You, de Breakthrough"

Escrita por Diane Warren, esta canción fue interpretada por Chrissy Metz, quien también participa en la cinta como Joyce Smith. De acuerdo al testimonio de Warren, su propósito al crear esta melodía fue rescatar el sentimiento saber que no estás solo. "Espero que la canción le hable a la audiencia, que los haga sentir que siempre hay alguien que está junto a ellos", explicó la autora durante una entrevista con Goldderby.

Cabe resaltar que Warren es una de las compositoras favoritas de la Academia. Antes de "I´m Standing with you", ya había recibido la nominación a Mejor canción en diez ocasiones por escribir los temas de cintas como Pearl Harbor, Armagedón y Marshall.

"Into The Unknown de Frozen II"

El tema de la segunda entrega de Frozen fue escrito por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez. En 2014, esta pareja se llevó la estatuilla por Mejor canción gracias a la melodía "Let It Go", de la primera parte de Frozen. De igual forma, en 2018, recibieron nuevamente el galardón gracias a Recuérdame, canción que escribieron para la cinta de Pixar Coco.

Si bien "Let It Go" tuvo una mayor resonancia a nivel internacional, "Into the Unknown" se convirtió en la favorita de muchos fanáticos de Frozen gracias a su significado más profundo. Adicionalmente, esta canción está inspirada en las llamadas nórdicas de pastoreo, conocidas como hurlings. Este detalle envuelve en más misticismo a la película en general.

"Stand Up de Harriet"

"Stand Up" fue escrita e interpretada por la protagonista de Harriet, Cynthia Erivo. De igual forma, Joshuah Brian Campbell compartió el crédito por la composición de la melodía. Hace dos semanas, esta dupla recibió el reconocimiento por Mejor canción original en la primera premiación organizada por la Sociedad de Compositores y letristas.

Cabe mencionar que, hace poco, Erivo se rehusó a interpretar el tema de Harriet en los premios BAFTA, que tendrán lugar el mes entrante. La decisión de la actriz llegó como respuesta a la falta de diversidad en la lista de nominados de esta premiación, que incluye solamente a intérpretes de tez blanca en las categorías actorales.

"(I´m Gonna) Love Me Again" de Rocketman

Compuesta por Elton John para su película biográfica, el cantautor interpretó esta canción a dueto con Taron Egerton. Por su parte, Egerton es quien dio vida al ícono de la música pop en Rocketman. Igualmente, Bernie Taupin comparte los créditos por la autoría de la melodía.

Cabe resaltar que "(I´m Gonna) Love Me Again" ya se llevó el Globo de Oro como Mejor canción, por lo que es una fuerte competidora para los próximos premios Oscar. Por otra parte, durante su discurso de agradecimiento en los Globos, John declaró que nunca antes había ganado nada junto a Taupin, a pesar de que han colaborado juntos por muchos años. "Es la primera vez que ganó un premio con él. Jamás ganamos un Grammy", explicó.

"I Can´t Let You Throw Yourself Away" de Toy Story 4

Se trata de una colaboración más de Randy Newman en una película de Pixar. De acuerdo al testimonio de Newman, escribir esta canción fue un tanto similar a la creación de Yo soy tu amigo fiel. La razón de ello es que buscaba enfatizar la relación entre Woody y Forky. Adicionalmente, explicó que fue un poco difícil tocar el tema de "no te arrojes a la basura" en un sentido que no evoca la idea del suicidio.

De igual forma, Mejor canción no es la única categoría en la que Newman participará este año en los Premios de la Academia. El compositor también está nominado para el premio a Mejor composición musical gracias a su trabajo en Marriage Story.

No te pierdas la entrega número 92 de los Premios Oscar que tendrá lugar el próximo 9 de febrero.

(Imelda Téllez)