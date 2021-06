"Cosas imposibles"; una gran película mexicana

"Cosas imposibles"; una gran película me...

Desde que tomé la buena costumbre -creo yo- de preferir las películas latinoamericanas en cartelera a cualquier otra opción hollywoodense (que tarde o temprano acabará en todas las plataformas por streaming) mi vida es mejor y veo cine mucho más diverso.

Fue así que la semana pasada, sin haber escuchado nunca de ella ni tampoco haber visto ningún promocional, entré a ver la que (desde mi humilde punto de vista) es la mejor película mexicana en el último año (y quizá más tiempo). Hoy les voy a contar porqué deben ir a ver "Cosas imposibles".

LOS TEMAS PROHIBIDOS

Durante mucho tiempo el conservadurismo mexicano que impusieron las televisoras -siendo las grandes productoras de contenido en el país- se vio también reflejado en las producciones cinematográficas. Hace algunas décadas esta hegemonía se rompió y empezaron a analizarse temas mucho más velados; el sexo y las drogas en "Y tu mamá también", la corrupción y la política en "La ley de Herodes" y la iglesia y sus entrañas en "El crímen del Padre Amaro", no obstante, estas películas solían tener también un sesgo bien grande, el discurso comenzaba a cambiar pero los protagonistas seguían siendo un arquetipo que poco rompían moldes, eso no ocurre con los personajes de "Cosas Imposibles".

Mientras la marihuana es cada vez más común en las calles y ya a nadie le espanta que alguien prenda un churro a la mitad de la calle, se tiene el prejuicio que los únicos consumidores (y que pueden disfrutar de los beneficios de una droga) son los jóvenes; en este filme las cosas no son así. La protagonista, Matilde (Nora Velázquez), a sus más de sesenta años prueba por primera vez la mota y se da cuenta lo mucho que disfruta la sensación; "a veces todos necesitamos irnos un rato, ñora" le dice su joven amigo -y dealer- Miguel (Benny Emmanuel).

También hay una diversidad que no está en absoluto forzada; la vecina veterinaria de arriba, Eugenia (Luisa Huertas) es una lesbiana viuda que se esfuerza por cuidar y procurar a Matilde, y el camino de Miguel, particularmente viviendo en un barrio bravo sólo con su hermana, lo lleva a descubrir que él también es homosexual. La virtud de la película es que este elemento es totalmente secundario y hasta intrascendente, las decisiones de los personajes giran en torno a la amistad y al cuidado y mucho menos a quién se llevan a la cama.

Es también importante la visión de género en la película; la violencia doméstica. El director Ernesto Contreras lo aborda no solamente como un componente que estructura la problemática del filme sino también como un elemento que le es cercano a la comunidad, aquellos vecinos que escuchan cuando Don Porfirio (Salvador Garcini), le grita y golpea a su esposa. Señalarla sin estigmatizarla es una gran virtud del largometraje, pues lo hace desde la visión de la víctima y sus recuerdos nos hacen entender los motivos para soportar y lo difícil que es salir de una relación así de violenta.

LA LOCACIÓN ADECUADA

Siendo profesor universitario, siempre les he reprochado la visión tan colonialista que tienen muchos de mis estudiantes cuando deciden el arte y las locaciones para darle un mundo a sus filmes; "¿cuántos de ustedes tienen una tina?", les pregunté en alguna ocasión, reprochándoles por preocuparse más por eso, en lugar de elegir una ducha común y corriente que puede no ser tan estética pero sin duda hace conectar más a la audiencia.

En "Cosas Imposibles" eligieron la Unidad habitacional Infonavit Iztacalco, particularmente la Zona Aguamiel, que tiene unos departamentos reducidos con fachada morada y una cancha de basketbol en el medio, ¡vamos! un espacio que podría estar en cualquier periferia citadina mexicana.

Los departamentos pequeños y las escaleras reducidas invitan a una intimidad, a la vida privada de las personas que comparten paredes, espacios, ruidos y afectos. Como en muchas colonias obreras, la solidaridad es necesaria para la propia supervivencia y es gracias a ella que los protagonistas pueden compartir la vida y conocen, aunque sea de lejos, la problemática de los vecinos. El filme simple y sencillamente no hubiera podido desarrollarse en otro sitio y el reconocimiento del espacio lo introduce a la narrativa como un personaje más.

LAS ACTUACIONES FENOMENALES

Acostumbrados a la comedia ramplona de Nora Velázquez (en su famoso papel de "Chavelita" esa señora persignada que confiesa sus pecados en doble sentido), fue una grata sorpresa verla en una situación totalmente ajena a su área de confort y con un encargo importante; representar esa dualidad de redescubrir la vida propia a partir de la muerte de su esposo, Porfirio, sostén de la casa y su único compañero de vida.

Ante la muerte de éste, decide comprar un gato (Fidel) para que la acompañe en su soledad, pero no puede dejar de sentir la presencia de su marido en toda la casa. Es peor, la sigue por la calle y la tortura día y noche como si estuviese vivo. Matilde batalla por no volverse loca y adaptarse a su nuevo estilo de vida -especialmente cuando jamás ha trabajado- y aprender a estar consigo misma y redescubrir sus placeres y motivantes es un trabajo que empieza a hacer gracias al hedonista de Miguel.

A Benny Emmanuel seguramente lo ubican como "Cagalera" en la película de Chicuarotes, y aunque vuelve a interpretar a un chavo de barrio, su transformación en este personaje va más en el sentido de explorar esos sentimientos que también les son inherentes a muchos chicos que crecen en zonas proletarias pero que no suelen ser retratadas en las películas; es más fácil retratar a un joven moreno como criminal, delincuente y avispado, que como un joven que además de todo eso, también es solidario con sus vecinos, es un amigo que sabe escuchar y un chavo sensible que descubre que su homosexualidad es todavía criminalizada en las calles de una de las ciudades que se dice más cosmopolita del mundo.

Finalmente, las actuaciones secundarias de Salvador Garcini y Luisa Huertas, le dan contrastes a los personajes; lo que uno piensa es la señora chismosa del edificio, acaba siendo una de las mejores amigas para la solitaria Matilde y el antagonista de la película acaba viviendo un arco de redención muy interesante después de su muerte y sucede cuando nuestra viuda decide aceptar su presencia sin permitir que ésta le evite tomar el control e influir en sus propias decisiones.

ENTRE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD

El contexto de la película está tan maravillosamente retratado que es difícil no diagnosticar muchas problemáticas sociales; la pobreza y la falta de oportunidad laboral para jóvenes y adultos mayores, el machismo y la violencia de género, el consumo de drogas en los jóvenes y el tráfico de estupefacientes ante los ojos de la propia policía; no se niega que la CDMX es una ciudad violenta y cuesta trabajo vivirla.

Pero en medio de todo eso, cuando todo es pavimento y basura... crece una flor en el medio. La preciosa relación que tiene Matilde con Miguel se debe también gracias al procurarse cuidados, dedicarse tiempo y ser muy honestos en cuanto a los alcances de su amistad y cómo pueden apoyarse para sobrevivir en el día a día.

Matilde jamás tuvo hijos y Miguel sólo tiene a su hermana que poco le interesa lo que haga de su vida, la falta de un núcleo familiar que vele por ellos les acerca y les hace compartir sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados y las tristezas con las que conviven en la cotidianidad, su amistad es una oda a la esperanza porque es imaginando juntos que pueden soñar con una luz al final del túnel... y lo mejor es que esta llega.

No quiero arruinarles la película contándoles cómo termina, pero si algo tienen en común muchas películas mexicanas es la ausencia de un final feliz y eso está bien... nuestra realidad cotidiana no da para soñar con un mejor mañana que llegue por sí solo. No obstante, si algo refuerza esta película es hacernos creer que si logramos tener a alguien -a una persona aunque sea- cuidándonos las espaldas y empujándonos para superarnos, el mañana puede ser igual de terrible pero mucho más digerible si andamos de la mano. En esta película triunfa la amistad y la solidaridad y eso también está muy bueno.

(Imelda Téllez)