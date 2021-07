"Cow", la película sobre maltrato animal que el público de Cannes no soportó ver

"Cow", la película sobre maltrato animal provocó que al público a abandonar la sala de cine en el Festival de Cannes 2021(FOTO TOMADA DE YT: The Upcoming)

La directora británica Andrea Arnold desata revuelo en el Festival de Cannes 2021 con la proyección de "Cow", un documental que deja al descubierto el maltrato animal en la industria alimentaria; el público no soportó verla y abandonaron la sala de cine en plena proyección de la película.

Así como ha sucedido con otros documentales como "Seaspiracy" y "Cowspiracy", esta cinta explora el trasfondo detrás de la industria alimentaria, en este caso el de la industria láctea, la cual es vista a través de la lente de Andrea Arnold, quien lejos de satanizar a los granjeros, expone la situación como el esfuerzo por considerar a las vacas y entender el reto cotidiano que enfrentan en sus vidas.

#Cow es el documental de Andrea Arnold, sobre la vida rutinaria e inevitablemente triste de una vaca común explotada. Se despierta, come, da leche, tiene crías, y así hasta el fin de sus días. Varias personas se retiraron de la sala durante el visionado. #Cannes2021 pic.twitter.com/YJQ8T3ybtn — cinestesia (@cinestesialima) July 8, 2021

Esta es la historia de una realidad, la de una vaca lechera, y un tributo al inmenso servicio que nos brinda. Cuando miro a Luma, nuestra vaca, veo el mundo entero a través de ella, mencionó la cineasta en la presentación de la cinta.

Andrea Arnold ya es veterana en el festival de cine francés, en 2006 se llevó el reconocimiento del público con su cinta "Red Road" en 2006, "Fish Tank" en 2009 y "American Honey" en 2016, todas ganadoras del Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes.



¿DE QUÉ SE TRATA COW?

La película es un vistazo a la triste monotonía que viven la vaca lechera Luma: se despierta, come, da leche, tiene crías, apenas duerme y así hasta el último de sus días.

Con "Cow", la directora inglesa, reconocida por su estilo naturalista que a veces roza el documental, deja en suspenso nuestras preocupaciones humanas para obligarnos a mirar a la naturaleza a los ojos.

Aquí, la vaca no es la única protagonista de la película, sino la base de una cruda realidad, la del animal en una época donde el consumo humano es lo único que importa. La cámara de Andrea Arnold, que hasta entonces se había centrado más en la dimensión social y psicológica de la humanidad, se abre en este nuevo largometraje a la contemplación del animal en su más pura belleza, poniendo así en perspectiva nuestra relación con el otro, en su sentido más amplio y universal.

"COW" Y LA CRÍTICA"

Después de sus primeras exhibiciones al público, Cow ha causado controversia, especialmente por nuevamente exponer el secreto a voces que implica la industria alimentaria.

Si bien hay quienes consideran que existen alternativas para mostrar la verdad (como fue el caso de "Save Ralph"), algunos creen necesario que la gente sepa sin rodeos cuál es el trasfondo de los alimentos que llegan a nuestra mesa. No obstante, también hay casos en los que las imágenes, la información, las estadísticas y otro tipo de pruebas han sido interpretadas a conveniencia o no son verídicas, razón por la que muchos de estos documentales sean vistos con recelo o no obtengan el éxito suficiente para llegar a todo el mundo.

Sin embargo, el caso de "Cow" es diferente. Críticas como las de Deadline y The Guardian aplauden el balance que hay en el trabajo de Arnold, quien logró mostrar su obra sin reservas, pero sin satanizar a los granjeros y sin recurrir a la sangre y la violencia gráfica excesiva para conseguir su objetivo.

La directora sigue la vida de una vaca desde que nace hasta que cumple su propósito dentro de la granja, sin embargo, esta historia está diseñada para crear una fuerte empatía entre ella y el espectador. Que la gente se haya salido de su exhibición en Cannes no es más que un reflejo de que este tipo de historias siguen siendo relevantes, y necesarias, en la actualidad.

¿CUÁNDO SE ESTRENA COW?

Cow tuvo su estreno mundial en el marco del Festival de Cine de Cannes, el 8 de julio de 2021.

Mubi adquirió los derechos de distribución de la película en el Reino Unido, Irlanda y Turquía. En otros territorios todavía no existe un distribuidor confirmado, pero se espera que muy pronto sea anunciado quién la traiga a México y Latinoamérica para finales de este año o inicios de 2022.

