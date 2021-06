"Cruella": conoce el taller de costura mexicano que hizo ropa para la película

Un taller de costura mexicano estuvo involucrado en la confección de varias piezas que lució el elenco del filme de Disney, "Cruella". Además de las actuaciones de Emma Stone y Emma Thompson, otro de los factores que más ha llamado la atención sobre la cinta es el vestuario.

Los vestidos, pantalones, la falda roja enorme, ¡uff! "Cruella" es el sueño para cualquier fashionista, un ejemplo más de la magia de Mickey y la genialidad de Jenny Beavan, ganadora de dos premios Oscar por su trabajo en "Mad Max: furia en el camino" y "Un amor en Florencia", quien fue la mente maestra detrás de la ropa.

En entrevista con Disney, Beavan comentó que gracias a que ella vivió la década de los 70, tenía muy presente la moda de la época y cómo quería que Estella en sus años de juventud se viera. "La sensación es que Estella habría ido a tiendas de ropa vintage en la calle Brick Lane de Londres, cuando era un mercado de ropa de segunda mano", aseguró y añadió que diseñadores como John Galliano y Vivienne Westwood, así como Dior y Balenciaga formaron parte de la inspiración.

LOS 47 TRAJES DE EMMA STONE Y 33 LOOKS DE EMMA THOMPSON

Para poder llegar al resultado que se ve en la película, Jenny y Emma Stone pasaron horas en la cocina de la actriz probándose diferentes piezas y looks para crear al personaje perfecto. "De esas primeras pruebas surgieron las bases de los looks de Estella. Si bien no utilizamos ninguna de las piezas que Emma se probó ese día, sirvieron mucho de inspiración. Allí nos dimos cuenta de qué funcionaba y qué no", explica Jenny.

La diseñadora cuenta que también disfrutó mucho del proceso de selección de vestuario para el personaje de la baronesa, que luce 33 looks distintos en la película. "Emma Thompson tiene una figura increíble y disfruta mucho luciendo el tipo de vestidos que identifican a la baronesa. Eso fue clave porque realmente los llevó con mucha personalidad", relata la diseñadora, y Thompson agrega: "En cierto modo canalizamos a las divas de la pantalla, desde Joan Crawford hasta Elizabeth Taylor".

EL TALLER MEXICANO QUE TRABAJO EN LOS LOOKS DE "CRUELLA"

Las películas están llenas de detalles y guiños a diversas causas y colectivos, "Cruella" no es la excepción.

Para este live action, Disney invirtió en moda con desarrollo creativo, innovador y con cambio social. Dicho esto, la producción de la película convocó a organizaciones sociales de Argentina, México y Brasil para sumarse al proyecto y fomentan la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de oficios en la industria textil.

En México se trabajó con Impacto para confeccionar prendas únicas como camperas, remeras, ponchos y accesorios, para darles un sello inspirado en el espíritu de "Cruella".

¿QUÉ ES IMPACTO?

De acuerdo con su página oficial, Impacto es un grupo de mujeres que crean y transforman nuevas realidades a través de una plataforma de desarrollo sostenible e innovadora para contribuir a la armonía de la vida (Lekil Kuxlejal) de los pueblos originarios.

La asociación fundada en 2012, comenzó fortaleciendo los sectores del textil artesanal y la producción de café en Chiapas. A casi 10 años de su creación, Impacto ha ampliado sus programas a Viernes Tradicional, ropa; Impacto Moringa que busca mejorar la economía y salud de mujeres y sus familias en los estados de Veracruz y Yucatán, a través de la siembra y comercialización de la hoja de moringa.

Impacto Café, Impacto Educación, es un programa transversal de Impacto cuyo objetivo es impulsar el potencial de jóvenes vulnerables de Los Altos de Chiapas, a través de enfoques pedagógicos innovadores, conectándolos más allá de las fronteras geográficas, sociales y económicas de su comunidad, y finalmente, Impacto Comunicación, programa se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones y empresas sociales para comunicar y promocionar sus productos y servicios, impulsando su desarrollo económico y social.

(Imelda Tellez)