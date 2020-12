"Dalia Sigue Aquí", el corto mexicano que busca nominación al Oscar

Ha sido un esfuerzo particular, nosotros como estudio lo metimos a la inscripción, sin apoyo de ninguna institución pública o privada mexicana, más allá del reconocimiento que nos dio el premio Ariel. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas no ha intercedido de alguna manera, hasta donde sabemos así es y suele ser así porque la academia americana suele ser imparcial en los criterios. Se hace mucho ruido por las academias de otros países, por ejemplo la mexicana para las películas extranjeras, pero en nuestros caso no porque es cortometraje y no pedimos ningún apoyo, esperando que fuera considerado. Nos da alegría saber que hay otros colegas mexicanos con los que competimos.