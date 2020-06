"Dark" temporada 3: guía de personajes y líneas de tiempo

"Dark", la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, estrenará su tercera y última temporada, mñana sábado 27 de junio, por eso te preparamos una guía de personajes y líneas de tiempo que te ayudarán a entender mejor su desenlace.

"Dark", es una serie que se ha caracterizado por sus intrincadas historias donde los personajes y las líneas de tiempo que se entrecruzan de tal modo que han causado confusión en más de uno.

Es por eso que Netflix se encargó de lanzar a través de un sitio web la guía oficial para entender "Dark", con el fin de que los fans no se pierdan ni un detalle cuando la temporada final llegue a la plataforma de streaming.

ESTA ES LA GUÍA DE PERSONAJES Y LAS LÍNEAS TEMPORALES PARA ENTENDER "DARK":

ALERTA DE SPOILERS: Si no has visto las temporadas 1 y 2 de "Dark" es mejor que no leas esta información, ya que contiene spoilers.

PERSONAJES

Son cuatro las familias que integran las historias de "Dark": los Kahnwalds, los Nielsens, los Tiedemanns y los Dopplers, todos ellos conectados por historias familiares que se entrelazan.

Jonas Kahnwald / Adam: es el hijo de Hannah y Michael Kahnwald, un adolescente tranquilo a quien el suicidio de su padre le afecta gravemente. Es un personaje clave en la historia, pues poco después de la desaparición de Mikkel Nielsen, se entera de que su verdadero propósitov: viajar en el tiempo.

El Desconocido no es otro que él mismo de adulto, dado a la tarea de viajar a través del tiempo para intentar deshacer y evitar algunos de sus errores. Hacia el final de la temporada 1, se entera de que Adam, el misterioso hombre deformado por sus viajes en el tiempo y cuyo deseo es destruir todo y crear un nuevo mundo, es él mismo.

Michael Kahnwald / Mikkel Nielsen: Michael es el padre de Jonas y esposo de Hannah.. Inesperadamente se suicida a los 44 años, dejando una carta de despedida a Jonas que es tomada en secreto por Ines.

Michael y Mikkel Nielsen son la misma persona. Cuando Mikkel desaparece en noviembre de 2019, viaja a través del tiempo hasta llegar a 1986, donde se queda atrapado y comienza una nueva vida.

Ines Kahnwald: Es la madre adoptiva de Michael, a quien conoce como Mikkel tras viajar en el tiempo y aterrizar en 1986. Por lo tanto también es la abuela de Jonas.

Katharina Nielsen: es la madre de Magnus, Martha y Mikkel y esposa de Ulrich. Su mundo se desmorona el 4 de noviembre de 2019, cuando su hijo menor, Mikkel Nielsen, desaparece.

Magnus Nielsen: es el hijo mayor de Katharina y Ulrich. Tiene una estrecha relación con hermana menor, Martha, y comienza a salir con Franziska Doppler.

Martha Nielsen: es la segunda de los tres hijos de Katharina y Ulrich. Es una chica sensible a quien le gusta la actuación. Tiene una relación con Bartosz Tiedemann, pero en realidad ama a Jonas Kahnwald.

Ulrich Nielsen: es el padre de Magnus, Martha y Mikkel, y esposo de Katharina. Trabaja como inspector de policía en el pueblo de Winden. Al igual que su hijo Mikkel, su hermano menor Mads desapareció en 1986.

Mads Nielsen: Es el hermano menor de Ulrich, desaparecido el 9 de octubre de 1986. Es hasta 2019, cuando Mikkel desaparece, que aparece su cuerpo en Winden y Ulrich lo reconoce por una cicatriz. Lo sorprendente es que Mads no envejeció y su cadáver no está podrido.

Jana Nielsen: es la madre de Ulrich y Mads, esposa de Tronte Nielsen. La desaparición de su hijo menor en 1986 la afecta gravemente. Nunca pierde la esperanza de que Mads regrese, por eso deja la puerta de su casa siempre abierta.

Tronte Nielsen: es el padre de Ulrich y Mads, esposo de Jana Nielsen y abuelo de Mikkel. Su vida está marcada por dos casos de desaparición: la de su hijo Mads y la de su nieto Mikkel.

Tiene un romance con Claudia Tiedemann, lo que le trae serios problemas con Jana cuando se entera, poco antes de la desaparición de Mads.

Agnes Nielsen: es la madre de Tronte Nielsen. Caracterizada por su rebosante elegancia y belleza, ella y su hijo llegan a Winden en 1953 y se alojan en la casa de Doris y Egon Tiedemann.

Noah: este enigmático personaje se hace pasar por pastor pero en realidad está detrás de la muerte de Mads y otros personajes, ya que junto a su secuaz Helge Doppler secuestró a los niños y los usó para probar su máquina del tiempo en 1986. Ese mismo año, visita a Mikkel Nielsen en el hospital.

Bartosz Tiedemann: es el mejor amigo de Jonas Kahnwald y novio de Martha Nielsen. Su padre, Aleksander, es el director de la central nuclear, y su madre, Regina, dirige el Waldhotel Winden. Conoce a Noah en 2019 y termina por volverse su aliado.

Regina Tiedemann: es la madre de Bartosz, hija de Claudia Tiedemann y esposa de Aleksander. Es propietaria del Waldhotel Winden, al cual dejan de acudir visitantes en otoño de 2019 tras los reportes de niños desaparecidos.

Claudia Tiedemann: caracterizada por su ojo azul y otro marrón. Es hija de Egon y Doris Tiedemann. En 1986, se convierte en la primera mujer al frente de una central nuclear, pero luego se convierte en una viajera del tiempo. Es la mayor adversaria de Noah, Adam y el culto a Sic Mundus, aunque el Desconocido parece ser su aliado.

Aleksander Tiedemann: es el padre de Bartosz y esposo de Regina Tiedemann. También es director de la central nuclear, y por lo tanto uno de los hombres más poderosos de Winden. En realidad tiene una doble identidad: es Boris Niewald y Aleksander Köhler.

Egon Tiedemann: es el esposo de Doris, padre de Claudia y abuelo de Regina. Trabaja como policía en Winden. En 1953 investiga la desaparición de Helge Doppler por la cual arresta a Ulrich Nielsen, quien en realidad había viajado en el tiempo desde 2019.

También participa en la investigación por la desaparición de Mads Nielsen en 1986.

Elisabeth Doppler: es la hija menor de Charlotte y Peter Doppler, su hermana mayor es Franziska y su novio es Yasin Friese, quien al igual que ella es sordo. El niño desaparece y es asesinado en 2019.

Un día, caminando de regreso a casa mientras llueve, conoce a Noah, quien le da un reloj de oro como regalo para su madre. Es una de los pocos sobrevivientes del apocalipsis de 2020.

Franziska Doppler: es la hija de Peter y Charlotte Doppler, y hermana mayor de Elisabeth. Su abuelo es Helge Doppler. Sale con Magnus Nielsen.

Charlotte Doppler: es la madre de Franziska y Elisabeth Doppler. Fue criada por su abuelo, H.G. Tannhaus, el relojero y creador de la máquina del tiempo. Es jefa de la policía de Winden. En la temporada 2 se revela que sus verdaderos son Noah y Elisabeth, su propia hija.

Peter Doppler: es el padre de Elisabeth y Franziska, esposo de Charlotte e hijo de Helge Doppler. Es terapeuta y atendió a Jnonas Kahnwald tras el suicidio de su padre. También es homosexual, aunque no lo acepta abiertamente; durante años visita en secreto a la prostituta transexual Bernadette.

Helge Doppler: es hijo de Greta y Bern Doppler, quien fundó la central nuclear. En 1953, viaja en el tiempo a 1986 tras ser atacado por el Ulrich Nielsen de 2019, quien pensó que si lo mataba evitaría la desaparición de Mikkel. Regresa a casa en 1954, y en 1986 es manipulado por Noah, quien lo convence de secuestrar niños para usarlos en los experimentos de viajes en el tiempo.

H.G. Tannhaus: el relojero de Winden en la década de 1950. Autor del libro donde se explican los viajes en el tiempo. También es el responsable de reparar las distintas máquinas del tiempo que coexisten en las líneas temporales.

SI TE CONFUNDES, OBSERVA EL SIGUIENTE ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS PERSONAJES:

LÍNEAS DE TIEMPO

Son cinco las líneas temporales que coexisten a lo largo de las temporadas de "Dark": una en 1921, otra en 1953/54, otra en 1986/1987, en 2019/2020, y la última en 2052/2053.

1921: marcada por la reciente Primera Guerra Mundial. En ese entonces Winden es tan sólo una pequeña aldea agrícola, pero marca la fundación de la secta Sic Mundus, una sociedad secreta de viajeros en el tiempo liderada por Adam, que no es otro que el propio Jonas Kahnwald.

1953/54: el llamado "milagro económico alemán" (Wirtschaftswunder) está en su auge. Winden es seleccionada como la sede de la primera central nuclear alemana. Bern Doppler es el impulsor del ambicioso proyecto. Es aquí cuando ocurre el hallazgo de dos cuerpos de niños vestidos con ropa futurista, poco después desaparece Helge Doppler.

1986/87: Winden es aquí una pequeña ciudad típica de la Alemania Occidental, totalmente dependiente de la central nuclear, a cuya directora, Claudia Tiedemann, le llueven críticas tras la catástrofe de Chernóbil.

Es en esta línea temporal cuando sucede la desaparición de Mads Nielsen, en octubre de 1986, un suceso que da pie a una atmósfera de incertidumbre.

2019/20: el preámbulo del apocalipsis. Se ha decretado la desaparición paulatina de la central nuclear de Winden para el verano de 2020.

La ciudad parece estarse desmoronando, reina la desesperanza. Michael Kahnwald se suicida en el verano de 2019, luego comienzan a desparecer varios niños y adultos, el primero de ellos es Mikkel Nielsen.. El investigador Clausen se hace cargo de los casos.

Este tiempo corresponde al "presente" de la historia de Netflix, con Jonas desentrañando el misterio sobre los viajes en el tiempo.

2052/53: en este punto Winden es un pueblo fantasma. La central nuclear está en ruinas y en medio de una zona restringida a raíz del accidente. Los pocos sobrevivientes viven en un bosque a las afueras de la ciudad, organizados en un grupo de resistencia post-apocalíptico.

TEMPORADA 3 DE "DARK", LO QUE VIENE

Hacia el final de la temporada 2 de "Dark" hay una serie de revelaciones que insinúan lo que se viene en esta tercera y última temporada. Está la creación de la Partícula de Dios en 2020, la cual funciona como un portal para viajar en el tiempo y es encontrada por Jonas en las ruinas de la panta nuclear en 2053.

Cuando Jonas viaja de 2053 a 1921, conoce al líder de la secta Sic Mundus, Adam -él mismo-, quien tiene la ambición de destruir el mundo para crear uno nuevo. Su mayor adversaria es Claudia, quien se deja asesinar por Noah y avisa a Agnes para que pueda infiltrarse en la secta.

Asimismo, está el papel del inspector Clausen, quien se hace cargo de investigar las desapariciones de 2019/2020 en Winden. Sabe que Aleksander Tiedemann no es en realidad quien dice ser, por lo que intenta desentrañar la realidad tras la planta nuclear.





