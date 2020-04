Darren Barnet, el sexy protagonista de la serie "Yo nunca" de Netflix

Esta semana la plataforma de streaming Netflix estrenó una nueva serie para matarnos de risa durante la cuarentena y ya muchas chicas se enamoraron de Paxton Hall-Yoshida.

"Yo nunca" es el nombre de la nueva apuesta de Netflix, programa creado por la comediante Mindy Kaling y que está basado en su adolescencia. Está protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan y Darren Barnet, quien ya se ha convertido en el galán del momento.

De acuerdo a Publimetro, la serie "Yo nunca" cuenta con 10 episodios se centra en las experiencias de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una estudiante de segundo año de secundaria de alto rendimiento en Sherman Oaks High en el Valle de San Fernando que navega por la vida lidiando con situaciones difíciles y difíciles de una típica chica de secundaria, de la mano de Darren Barnet interpreta a su gran enamoramiento.

Darren interpreta a Paxton Hall-Yoshida, un popular estudiante de último año en Sherman Oaks High, que ha llamado la atención de Devi. Si eres fanático de This is Us, podrías reconocer a Darren como el joven Jack Pearson.

También ha aparecido en series que incluyen Criminal Minds de CBS, Family Reunion y varios otras producciones (incluida una película original de Lifetime llamada Instakiller).

Desde el primer vistazo de "Yo Nunca", las cosas se ponen un poco calientes entre Paxton y Devi, quizás se conviertan en la pareja del momento.

(Azucena Uribe)