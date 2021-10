DC FanDome revela lo nuevo del universo de DC comics, así puedes verlo

Se viene todo un mundo de películas, series, comics, videojuegos y más sobre los superhéroes y antihéroes favoritos del mundo. Warner Bros celebra su evento virtual DC FanDome y revelar emocionantes adelantos de las novedades con las que el universo DC comics nos sorprenderá el próximo año.

Este 16 de octubre Warnes Brothers transmite el DC FanDome gratis para todo el mundo, su pagina oficial preparó todo un programa subtitulado en 12 idiomas para revelar todas las novedades sobre las historietas, series de televisión, videojuegos y películas del universo DC.

SACA LOS PASOS PROHIBIDOS, YA LLEGÓ EL CUMBIÓN DE "EL JUEGO DEL CALAMAR"

Hasta el momento, DC Comics ya ha anunciado algunos adelantos de esperadas películas como "The Batman", "The Flash" y "Suicide Squad". Asimismo, el evento podría servir para resolver una de las mayores interrogantes del Universo Extendido de DC: el destino del Superman interpretado por Henry Cavill; pues de los dos próximos proyectos de Warner Bros. sobre el hombre de acero, una película dirigida por J.J. Abrams, así como una serie de televisión producida por Michael B. Jordan, parecen no involucrar al actor británico.

Conoce aquí todos los detalles de lo que será el evento que podría vencer a Marvel en cuanto a novedades luego de casi una década.

CUÁNDO Y DONDE VER DC FANDOME

El evento más importante de DC Comics se realizará este sábado 16 de octubre a partir de la 1 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos y durará aproximadamente cuatro horas.

Aquí dejamos una lista de la hora de estreno de la serie en varios países de la región y el mundo.

Estados Unidos: 10 a.m. (hora del Pacífico), 1 p.m. (hora del Este)

Perú, Colombia y México: 12 p.m.

Chile y Venezuela: 1 p.m.

Argentina: 2 p.m.

España: 7 p.m.

View this post on Instagram Una publicación compartida de DC Comics México (@dccomicsmexico)

El DC FanDome es un evento gratuito, por lo que podrá ser visto a través de su página oficial dcfandome.com. Además, el evento estará disponible a través de redes sociales como Facebook y Twitter; así como las plataformas digitales de Twitch y YouTube.

HOYEON JUNG, ACTRIZ DE "EL JUEGO DEL CALAMAR", ES LA NUEVA CARA DE LOUIS VUITTON

LAS NOVEDADES DEL GRAN EVENTO

Como sabemos, el DC FanDome contará con la presentación de adelantos de diversas películas, series de televisión y cómics. Hasta el momento, lo que se ha anunciado es que la película dirigida por Matt Reeves, "The Batman", lanzará un nuevo tráiler para el deleite de los seguidores.

Otro de los adelantos más esperados es el protagonizado por Dwayne Johnson, "Black Adam", enfocada en el antihéroe y rival de Shazam. Asimismo, en el DC FanDome revelarán un primer vistazo al detrás de la cinta "Shazam! Fury of the Gods", así como la esperada cinta

Aunque aún no se sabe mucho sobre el nuevo filme de "The Flash", se espera que en el evento de DC Comics se pueda ver su primera aparición. La película protagonizada por Ezra Miller, también contará con la actuación de Michael Keaton, quien volverá a vestirse con el traje de Batman.

En cuanto a las series de DC Comics, Warner Bros. Television también mostrará adelantos de "Batwoman", "The Flash", "Superman & Lois" y "Sweet Tooth", así como un tributo a "Supergirl", serie que está a punto de concluir.

Cabe destacar que los fanáticos del "Escuadrón Suicida" podrán ser testigo del adelanto de "Peacemaker", la serie que James Gunn y John Cena están preparando para la plataforma de streaming HBO Max. Además, las series animadas "Harley Quinn" y "Batman: Caped Crusader" también esperan robarse el show.

LA ERA DEL STREAMING, LAS SERIES MÁS FAMOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS

LOS INVITADOS CONFIRMADOS AL DC FANDOME

Este evento de DC Comics se destaca por el impresionante desfile de talentos, entre los que destacan reconocidos actores, directores, artistas y guionistas de DC. Aquí te dejamos la lista de los participantes confirmados para este sábado:

Adil El Arbi

AJ Hudson

Aldis Hodge

Alex Garfin

Aline Diniz

Angel Manuel Soto

Ann Lemay

Anson Mount

Ava DuVernay

Azie Tesfai

Bilall Fallah

Bruce Timm

Cam Newton

Camrus Johnson

Candice Patton

Chris Wood

Christian Convery

Christina Hodson

Chukwudi Iwuji

Chyler Leigh

Danielle Brooks

David Harewood

Denys Cowan

Donald Mustard

Dwayne Johnson

Echo Kellum

Ed Boon

Elizabeth Gillies

Elizabeth Tulloch

Erico Borgo

Ezra Miller

Flula Borg

Freddie Stroma

Gaby Cam

Gareth Dunnet-Alcocer

Gino Quillamor

Grant Gustin

Hynden Walch

Jacob Bertrand

James Gunn

James Tucker

Jason Momoa

Jayden Rodrigues

Javicia Leslie

Jeffrey Brown

Jennifer Holland

Jeremy Gordan

Jesse Rath

Jim Lee

J.J. Abrams

John Cena

John Ridley

Jordan Elsass

Julie Gonzalo

Justin Hartley

Kaci Walfall

Kaley Cuoco

Katie McGrath

Leslie Grace

Lynda Carter

Matt Bomer

Matt Reeves

Mehcad Brooks

Melissa Benoist

Nicole Maines

Nandi Bushell

Noah Centineo

Patrick Redding

Patty Jenkins

Peta Sergeant

Pierce Brosnan

Quintessa Swindell

Rachel Skarsten

Reggie Hudlin

Roberto Patino

Robert Pattinson

Ron Funches

Scott Menville

Scott Snyder

Sefton Hill

Staz Nair

Steve Agee

Tara Strong

Terry LTAM

Tiffany Smith

Todd McFarlane





EPIC GAMES PREPARA PELÍCULA DE "FORTNITE" JUNTO A CREADORES DE "STAR WARS"

Tyler Hoechlin

Xolo Mariduena

Yahya Abdul -Mateen II

Zachary Levi

Zoe Kravitz

(Aline Núñez)