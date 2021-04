De Katy Jurado a Yalitza Aparicio; el paso de los mexicanos en el Oscar

Los mexicanos llevan muchos años haciendo historia en la industria cinematográfica, poniendo en alto el nombre de México. Su talento le ha valido el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos; varios han sido nominados y los más afortunados han alzado en sus manos el Oscar, la máxima presea del cine a nivel mundial.

Los reconocimientos no sólo son para los actores, directores y guionistas, también se han abierto las puertas a diseñadores de vestuario, maquillaje, producción y música; porque los Oscar van más allá de premiar a los histriones o cineastas, es también dar reconocimiento a todos los que trabajan detrás de cámaras.

En la reciente nominación a Oscar se perfilan mexicanos que salen de las categorías convencionales, tal es el caso de Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés; los 3 mexicanos nominados en la categoría a Mejor Sonido por la cinta "El sonido del metal".

(FOTO: ESPECIAL)

Pese a que aún falta un largo camino por recorrer, podemos decir con orgullo que la lista de mexicanos en el Oscar es extensa, y estamos seguros que seguirá creciendo.

Te presentamos nuestro listado del paso de los mexicanos en el Oscar, que va desde la consagrada actriz del Cine de Oro mexicano, Katy Jurado, hasta los nuevos talentos como Yalitza Aparicio.

-Cinco actrices mexicanas han sido nominadas al Oscar en las categorías actorales: Katy Jurado en 1955 por "Lanza rota", Salma Hayek en 2003 por "Frida", Adriana Barraza en 2006 por "Babel", y Yalitza Aparicio y Marina de Tavira en 2019 por "Roma".

-Cinco veces tres realizadores mexicanos han ganado el Oscar en el apartado de Mejor Director: Alfonso Cuarón por "Gravity "en 2014, Alejandro González Iñárritu por "Birdman" y "El renacido" en 2015 y 2016, Guillermo del Toro por "La forma del agua" en 2018, y Alfonso Cuarón por "Roma" en 2019.

-"Roma" es la primera cinta hablada en español en conseguir la nominación a Mejor Película.

EL PASO DE LOS MEXICANOS EN EL OSCAR:

EMILE KURI

Emile Kuri fue el primer mexicano en ganar un Oscar. El acontecimiento ocurrió en 1949, y fue reconocido como Director de Arte con la película "The Heiress", del director William Wyler.

ANTHONY QUINN

Fue en 1952 cuando el actor Anthony Quinn ganó un Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto tras participar en el filme Viva Zapata de Elia Kazan, mientras que en 1956 logró un segundo premio en la misma categoría, pero en la película "Lust for Life".

MANUEL ARANGO

El empresario y productor logró obtener dos estatuillas doradas con su documental Centinelas del desierto, en 1917. Fue reconocido en la categoría a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje.

BEATRICE DE ALBA

Beatrice de Alba fue la mexicana que logró ser premiada con un Oscar en la categoría a Mejor Maquillaje, en la premiación del 2002, pues colaboró de manera excepcional en la película Frida.

GUILLERMO NAVARRO

Guillermo Navarro cuenta con una gran experiencia en la fotografía. Ha trabajado con Robert Rodríguez, Quentin Tarantino y Guillermo del Toro. Con este último participó en la fotografía de "El Laberinto del Fauno" y ganó un Oscar por Mejor Fotografía.

KATY JURADO

María Cristina Jurado García, mejor conocida como Katy Jurado, fue una actriz perteneciente a la Época de Oro del Cine Mexicano y alcanzó gran popularidad en México. Obtuvo la nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto por su actuación en la cinta Broken Lance en 1954; fue la primera actriz en representar a México en esta categoría.

SALMA HAYEK

Actriz, empresaria y productora. Salma Hayek es considerada una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor prestigio en Hollywood. Su papel más importante fue el de Frida Kahlo en la película Frida de 2002, gracias al cual recibió la nominación al Oscar como mejor actriz, fue la primera mujer mexicana en estar nominada en esta categoría.

LUPITA NYONG´O

Es una actriz mexicana-keniana que impactó a los críticos de la Academia por su interpretación en 12 años de esclavitud. Por ello, se le otorgó el premio a Mejor Actriz de Reparto.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑARRITÚ

Cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano. Comenzó su carrera en la estación de radio WFM, y posteriormente dio el salto a la publicidad. También ha realizado bandas sonoras para diferentes películas.

Cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano. Comenzó su carrera en la estación de radio WFM, y posteriormente dio el salto a la publicidad. También ha realizado bandas sonoras para diferentes películas.

Su primer largometraje y ópera prima fue Amores Perros (2000), con que obtuvo su primer nominación al Oscar como mejor película extranjera. La película fue fundamental para abrir la puerta a una nueva era para el cine mexicano.

La filmografía de González Iñárritu se ha destacado por su trabajo con actores de primera talla en grandes producciones y casi todas han llegado a los Oscar:

Babel (2006): Recibió 6 nominaciones, entre ellas, mejor película y mejor director.

Biutiful (2010) fue la segunda cinta que obtuvo la nominación a mejor película extranjera.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) se convirtió en la segunda película dirigida por un mexicano en ganar el Oscar a mejor película, también obtuvo las nominaciones a mejor director, mejor guion original y mejor fotografía.

a mejor película, también obtuvo las nominaciones a mejor director, mejor guion original y mejor fotografía. El Renacido (2015) recibió por segundo año consecutivo la nominación al Oscar en las categorías de mejor película y mejor director, llevándose la estatuilla a esta última. El filme obtuvo 12 nominaciones.

ALFONSO CUARÓN

Director, guionista, productor, editor y fotógrafo es considerado uno de los cineastas mexicanos más importantes de su generación.

Su debut como director fue con la película Sólo con tu pareja (1991), la película resultó ser un éxito, llamando la atención de productores de Hollywood.

Produjo y dirigió Y tu mamá también, una película que se convirtió en una de las más exitosas del cine mexicano, obtuvo la nominación a mejor guión original en los Oscar de 2002.

Pese a que ha trabajado en grandes cintas a lo largo de su carrera —Great Expectations, Harry Potter and the Prisoner of Azkhaban—, fueron dos películas con las que conquistó sus estatuillas doradas.

Con "Gravity" (2013) obtuvo tres nominaciones y fue la película con la que ganó la estatuilla a mejor director, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener la presea en esta categoría.

En 2018 regresó con "Roma", obteniendo 5 nominaciones y entrando tanto en la categoría de Mejor Película como en la de Mejor Película Extranjera, consiguiendo la estatuilla en esta última. Por segunda ocasión se llevo el Oscar a mejor director.

GUILLERMO DEL TORO

Director, guionista, productor y novelista. Fue cofundador del Festival de Cine de Guadalajara.

Se caracteriza por su afición al género de terror y fantasía histórica. Su debut como director y escritor fue con el cortometraje de terror "Doña Lupe" (1986).

Tiene una larga lista de películas en su carrera cinematográfica donde ha colaborado con grandes actores, sin embargo, sólo dos de ellas lo han llevado a estar nominado a los Oscar.

"El laberinto del fauno" es una película hispano-mexicana, se estrenó en 2006 y obtuvo 6 nominaciones, una de ellas como Mejor Película Extranjera.

En 2017 estrena La forma del agua obteniendo 13 nominaciones, entre las cuales se perfiló como Mejor Película y Mejor Director, recibiendo ambos premios y convirtiéndolo en el tercer director mexicano en llevarse la estatuilla. La cinta obtuvo 4 premios.

EMMANUEL LUBEZKI

También conocido como "El Chivo" Lubezki, ha sido reconocido con tres estatuillas doradas en la categoría a Mejor Fotografía; la primera en "Gravity", mientras que la segunda fue con "Birdman" y la tercera con "El Renacido".

MAYES RUBEO

Diseñadora de vestuario. Comenzó a trabajar como asistente de diseño de vestuario y supervisora de vestuario. Tuvo sus inicios en Hollywood trabajando con John Sayles pero su gran reconocimiento fue en 2006 en "Apocalypto" con Mel Gibson.

RODRIGO PRIETO

Director de fotografía. Rodrigo Prieto se ha convertido en un respetable cinematógrafo por las colaboraciones que ha tenido con directores importantes. Ha trabajado con Oliver Stone, Alejandro González Iñarritú, Cameron Crowe, Ben Affleck y Pedro Almodóvar, pero fue con Martin Scorsese y Ang Lee con quienes obtuvo nominaciones al Oscar.

(Imelda Téllez)