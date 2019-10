"Día de muertos", una colorida película que resalta las tradiciones de México

Esta no es una película más, de hecho, es un día histórico para el cine mexicano, porque marca un antes y un después en la forma de hacer animación en nuestro país. Cuando supe del proyecto me quise sumar y hoy, después de muchos años, después de un vía crucis, me da orgullo ver que es una realidad; es una película de calidad mundial, que todos los mexicanos deben ver