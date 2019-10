Día mundial de la salud mental: Personajes que dejaron secuelas psicológicas en los actores

Hoy día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental 2019, es una oportunidad para concienciar y sensibilizar a las personas sobre los problemas de salud mental que van en aumento, por ello, en esta ocasión, la jornada se centrará en la prevención del suicidio. En más de una ocasión, el séptimo arte ha tocado el tema de las enfermedades mentales y el suicidio, incluso, algunos de sus actores se han visto afectados por dichas interpretaciones.

Un dato importante que reporta el departamento de Salud Mental, es que "cada 40 segundo alguien se suicida. Significa que cada año se pierden 800 mil vidas por esta causa.

El suicidio es un tema muy desatendido en nuestra sociedad, es importante que las personas se den cuenta de que este fenómeno tiene que frenarse cuanto antes.

PERSONAJES COMPLEJOS QUE HAN DEJADO SECUELAS EMOCIONALES A LOS ARTISTAS QUE LOS INTERPRETARON:

Para entregar una actuación impecable, es necesario que los actores se metan en la piel de otro ser humano y a veces esto implica escudriñar en las mentes más perturbadas o las acciones más ruines. En muchos de los casos, los actores tienen que vivir en carne propia situaciones que un humano convencional jamás ha experimentado; así que suena bastante lógico que estos talentos no terminen una producción como seres humanos funcionales. Para dejar este punto más claro te dejamos varios ejemplos de actores que terminaron con severos desequilibrios emocionales gracias a sus magistrales actuaciones.

Jim Carrey "Man on the Moon", 1999

Jim Carrey protagonizó "Man on the Moon", la historia del comediante Andy Kaufman, cuyas experiencias tras grabaciones fueron recopiladas en "Jim and Andy: The Great Beyond", donde se cuentas las experiencias personales del reconocido actor al interpretar a este comediante.

Si bien la película le concedió a Carrey el premio Globo de Oro en ese año, muy poco se había hablado sobre la experiencia, casi delirante, a la que se vio sometida el actor para personificar al enfermizo comediante y que quedo recopilada en casi 100 horas de grabación detrás de cámaras.

Recientemente el director Chris Smith pudo acceder a aquellas imágenes y entrevistar hoy a Jim Carrey que reflexiona sin prejuicios sobre aquel rodaje que lo marcó para siempre: es que no "hizo de" Kaufman; estaba convencido de que "era" Kaufman.

Jim Carrey con su personaje Andy Kaufmann de la película man on they moonn, hasta Netflix sacó un documental al respecto.

Heath Ledger "El caballero de la noche" (The Dark Knight, 2008)

Puede que sea el caso más famoso de un actor que no soportó las presiones del papel. Ledger dormía un promedio de 2 horas por noche, se encerró en un hotel durante un mes sin salir del cuarto. Después de su muerte se encontraron en su departamento varios diarios llenos de frases incoherentes y risas escritas en la pared. Se dice que el actor no pudo separar la personalidad del personaje de la suya, y después de ver su gran actuación es perfectamente entendible.

"Rojo amanecer", 1989

El director de la cinta mexicana, reveló que uno de los protagonistas había sufrido daño psicológico. Ademar Arau, el niño de la película se traumó, tuvo un problema mental muy serio de lo que le impactó haberse adentrado en las secuencias. Recordemos que trama relata lo ocurrido en el movimiento estudiantil del 68 y la matanza en Tlatelolco. En la ficción el pequeño actor presenció la muerte de toda su familia.

Anne Hathaway "Los Miserables", 2013

Para su actuación en "Los Miserables", su dieta consistía únicamente en pasta de avena durante semanas. Los días durante el rodaje eran muy pesados y largos lo que la llevó a un agotamiento mental y físico.

Nicolas Cage "Espíritu de venganza" (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011)

Tal vez está de más explicar lo loco que está Nicolas Cage, pues es un dato que todo fan del cine domina. Lo que no saben muchas personas es que cuando Cage se dio cuenta que el personaje principal iba a tener su cabeza envuelta en llamas creadas por computadora, decidió pintarse la cara como demonio y llenarse de símbolos egipcios.

Johnny Depp "Miedo y asco en Las Vegas" (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998)

Otro actor que se mete bastante en sus personajes es Johnny Depp, aunque generalmente parece ser un solo papel con diferente vestuario. Pero para esta película biográfica que narra las "drogoaventuras" de Hunter Thompson, Depp creyó necesario consumió todo el catálogo de drogas de la DEA. Es muy probable que esta cinta, y su amistad con Thompson, sean los responsables del comportamiento estrafalario del actor.

Janeth Leigh "Psicosis", 1960

Interpretó a Marion en la famosa escena de la ducha en "Psicosis", una de las escenas más icónicas del cine. Ella dice que ese momento se sintió tan real que sentía la sensación del cuchillo en su piel. Después de eso, no podía bañarse tranquilamente pues tenía que asegurarse que la puerta estuviera cerrada con seguro y siempre veía que nadie si quiera intentara entrará.

Val Kilmer "The doors", 1991

Parece que el consenso en cuanto a interpretar a drogadictos famosos es convertirte uno de ellos, o en caso de Kilmer un obsesivo en grado mayúsculo. Generalmente en una película basada en un músico o banda hay entre 10 y 15 canciones, pero Kilmer se memorizó 50, con todo y los pasos de Morrison, y para aumentar la locura, insistió en que se refirieran a él como Jim mucho después de que terminara el rodaje.

Daniel Day-Lewis "El último de los mohicanos" (The Last of the Mohicans, 1992)

Daniel Day-Lewis es un caso especial, su locura no se limita a una sola película, el señor se mete a profundidad hasta en los papeles más mínimos. En una cinta en donde interpreta a un indígena norteamericano, desapareció seis meses en el bosque para resurgir sabiendo cazar, curtir pieles y crear una canoa de la nada.

Shelley Duvall "El Resplandor", 1980

Una de las cintas de terror más aclamadas es "El Resplandor" de Stanley Kubrick. Para lograr esas actuaciones, Kubrick sometió a sus actores a gran estrés y situaciones que los llevaban al límite. En el caso de Duvall, tuvo que pasar 12 horas al día gritando para practicar su papel. La actriz describió el proceso de grabación como algo insoportable por el estrés que le generaba.

Jared Leto "Escuadrón Suicida" (Suicide Squad, 2016)

Durante el rodaje de Escuadrón Suicida, donde Leto interpretó al Guasón, él hizo regalos atípicos a sus compañeros. Mandó en una caja una rata viva, condones usados, entre otros. Además, dicen que Leto no convivía con los otros actores y prefería aislarse en su camerino para profundizar en su personaje y sólo salía cuando tenía que grabar alguna escena.

Adrien Brody "El Pianista", 2002

Adrien dio vida a un pianista que lo perdió todo durante la Segunda Guerra Mundial. Brody practicaba piano por 4 horas al día, renunció a su apartamento, vendió su coche, desconectó su teléfono y se trasladó a Europa. Perdió más de 13 kilos en menos de 2 meses.

