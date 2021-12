Disclaimer, todo sobre la serie que prepara Alfonso Cuarón para Apple TV+

Alfonso Cuarón regresa a la silla del director, pero apuesta por un formato diferente. Tras el éxito de su película "Roma", el cineasta mexicano prepara una nueva historia para las plataformas de streaming, se trata de Disclaimer, una serie que formará parte del catálogo de Apple TV+.

"Disclaimer" es un thriller psicológico que promete tenernos al filo de la pantalla por el talentoso equipo que está desarrollando esta nueva historia. Alfonso Cuarón es el director, productor y escritor de la serie, su trabajo detrás de cámara será complementado por la fotografía del gran Emmanuel Lubezki, quien ya ha trabajado con Cuarón en muchos de sus mejores proyectos, incluyendo "El Renacido", "Birdman" y "Gravity") y Bruno Delbonnel, quienes se encargarán de que el aspecto visual de esta historia esté al nivel de sus más grandes producciones.

MORA ARRASA EN MÉXICO CON SU ÁLBUM DEBUT "PRIMER DÍA DE CLASES"

La serie será protagonizada por dos oscarizados actores, Cate Blanchett reconocida por su participación en "Don't Look Up," "Nightmare Alley," "Pinocchio", quien también será productora ejecutiva, y Kevin Kline recordado por "The Starling," "Beauty and the Beast" y la obra de Broadway "Present Laughter", quien hará su debut en una serie con este proyecto.

LA HISTORIA DE "DISCLAIMER"

De acuerdo con Apple TV+, la serie está basada en la novela homónima de Renee Knight, y Cate Blanchett interpreta a 'Catherine Ravenscroft,' una exitosa y respetada periodista y documentalista de televisión que se dedica a exponer las "transgresiones ocultas de instituciones respetadas durante mucho tiempo".

El problema comienza cuando una misteriosa novela, escrita por un viudo (que será interpretado por Kevin Kline), aparece en su mesa de noche sin explicación, y ella pronto descubre que es un personaje clave en una historia que pensaba que estaba enterrada en el pasado. "Una historia que revela su secreto más oscuro. Un secreto que pensó que era solo suyo".

Alfonso Cuarón, Disclaimer, Apple TV+, disclaimer en México, como hacer un disclaimer, tipos de disclaimer, disclaimer ejemplos, disclaimer sinónimos, que es disclaimer en publicidad, disclaimer app, disclaimer copyright, obras de alfonso cuarón, alfonso cuarón biografía, como contactar a alfonso cuarón, alfonso cuarón estatura, alfonso cuarón cruz azul, alfonso cuarón estilo, alfonso cuarón wiki, alfonso cuarón joven

Esta serie es solo el primer proyecto de Alfonso Cuarón para Apple TV+, pues el mexicano tiene un contrato de varios años con la plataforma de streaming. Será el debut del cineasta como director y escritor de todos los episodios de una serie original y se espera que se sume a la lista de éxitos de la paltaforma, tales como "Ted Lasso", "The Morning Show" y "Truth be Told".

Otro de los proyectos de Cuarón para Apple es "Raymond and Ray", una película sobre dos medios hermanos que se reúnen para el funeral de su padre, después de pasar años separados.

REPARTO DE "DISCLAIMER"

Cate Blanchett será la protagonista. La actriz terminó recientemente la producción de "Borderlands" de Eli Roth, la comedia apocalíptica "Don´t Look Up," Adam McKay y podemos verla en "Nightmare Alley" y la nueva versión de la historia de "Pinocchio" de Guillermo Del Toro.

Kevin Kline es el misterioso escritor que pone de cabeza la vida de la protagonista. Él ha recibido grandes premios a lo largo de su carrera, incluidos un premio de la Academia, un premio SAG, tres premios Tony, cuatro premios Drama Desk y dos premios Obie, y podemos verlo en grandes clásicos como "Sophie's Choice," "The Big Chill", "Silverado", "Cry Freedom", "A Fish Called Wanda", "Soapdish", "The Ice Storm", "In & Out", "A Midsummer Night's Dream", "Life as a House", "De-Lovely", "A Prairie Home Companion", "As You Like it" y el live action de Disney "Beauty and the Beast".

¿QUÉ...? DEMI LOVATO DIO CONCIERTO A "FANTASMAS", ASÍ LO REVELÓ EN ENTREVISTA

Por ahora no se ha dado a conocer quién más podría ser parte de la nueva serie, pero con Blanchett y Kline a la cabeza, seguramente podemos esperar ver a muchos más grandes actores como parte de esta historia. Además, no sería sorpresa ver a grandes personalidades que ya han colaborado con Cuarón antes.

"Disclaimer" aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a la plataforma de Appel TV+ para el próximo 2022.

(Aline Núñez)