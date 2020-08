Disney Plus filtra por error la fecha de su estreno en Latinoamérica

Disney Plus filtra por error la fecha de...

Desde hace muchos meses se ha especulado sobre la fecha exacta del tan esperado estreno de Disney Plus, sin embargo, por error hoy se filtró (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Por un epic fail, Disney Plus publicó sin querer la fecha exacta del estreno de su plataforma de streaming en Latinoamérica.

De acuerdo con Milenio, a través de su cuenta de Twitter, Disney Plus cometió un error y publicó la fecha exacta de su estreno.

Desde noviembre de 2019 Disney Plus se estrenó en Estados Unidos, el servicio de streaming es uno de los más esperados en Latinoamérica.

Hace unos meses, se rumoró que Disney Plus llegaría a Latinoamérica en 2021, sin embargo, por un error hoy se dio a conocer la fecha exacta de su estreno.

En la cuenta de Twitter de Disney + Latinoamérica, tuitearon por error que la plataforma de streaming llegará de manera oficial a México y Latinoamérica el 17 de noviembre.

[NO PUBLICAR]

Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre.



*Nota: usar hashtag #DisneyPlus — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

Las reacciones de los usuarios de redes sociales hicieron esperar, Disney Plus se volvió tendencia en Twitter, la leyenda "no publicar", ha causado revuelo en el ciberespacio. También los internautas celebraron que ya podrán disfrutar de las películas y series de Disney Plus.

(Ann Ventura)