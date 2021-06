Disney+ revela fecha de estreno de la serie documental "The Beatles: Get Back"

A lo largo de tres capítulos "The Beatles: Get Back" ofrecerá imágenes inéditas del cuarteto de Liverpool (FOTO TOMADA DE IG @ legiongeeek)

La plataforma Disney+ estrenará los próximos 25, 26 y 27 de noviembre los tres capítulos que componen la serie documental "The Beatles: Get Back", una producción original dirigida por Peter Jackson que a lo largo de tres capítulos ofrecerá imágenes inéditas de la banda de rock británica.

Esta producción de The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., en la que Peter Jackson ha trabajado durante los tres últimos años para restaurar y editar todo el material, ofrecerá una serie de capítulos que tendrán una duración aproximada de dos horas, según informó Disney+.

En declaraciones de Jackson facilitadas por la compañía de Mickey Mouse, el cineasta explica que se trata de un relato "detallado del proceso creativo", donde se ve de cerca la elaboración de canciones icónicas "en un ambiente donde imperaba una gran presión, en medio del clima social de principios de 1969".

Pero no es nostálgico -añade- Muy al contrario, es veraz, honesto y humano. En seis horas conoceremos a The Beatles con una intimidad jamás imaginada.

Así ha calificado este trabajo Jackson, realizado con el "extraordinario" material del cineasta neoyorquino Michael Lindsay-Hogg, un total de 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969 y más de 150 horas inéditas de audio: Es la historia de amigos y de personas. La historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso, añade el ganador de tres Oscar.

Y es que Jackson es la única persona que, en 50 años, ha tenido acceso a estos archivos privados de video en los que, entre otras escenas, está la de cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr planean su primer concierto en directo en más de dos años, así como en las que escriben y ensayan 14 nuevas canciones.

El documental presenta también por primera vez, y en su totalidad, la última aparición en directo de The Beatles como grupo en el concierto que ofrecieron en la azotea de Savile Row en Londres.

Por su parte, Bob Iger, presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de The Walt Disney Company, afirma que esta "magnífica" colección de imágenes nunca vistas ofrecerá "una visión sin precedentes de la camaradería, canciones magníficas y el impacto de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos".

"The Beatles: Get Back" también cuenta con el apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.

Antes del debut del documental en Disney+, Apple Corps Ltd./Callaway Arts & Entertainment lanzarán "The Beatles: Get Back" el 12 de octubre, un libro de tapa dura de 240 páginas con transcripciones de conversaciones grabadas y cientos de fotos exclusivas de las tres semanas de sesiones que no se habían publicado nunca.

El libro coleccionable se publicará en nueve ediciones en idiomas internacionales, incluido el inglés.

(Ann Ventura)