Dónde y a qué hora ver los SAG Awards 2020, la antesala de los premios Oscar

El Sindicato de Actores premia a los más destacados del cine en los SAG Awards; la noche de este domingo 19 de enero se celebrará la 26° edición de dicha ceremonia y, según expertos, esta premiación funciona como antesala de los Oscar, pues se realiza tres semanas antes de los Premios de la Academia.

De acuerdo con Publimetro, Los SAG Awards 2020 se celebran en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, California; entre las cintas que figuran como las favoritas para llevarse la categoría de Mejor elenco se encuentran Bombshell, "El Irlandés", "Jojo Rabbit", "Joker", "Parásitos" y "Érase una vez en Hollywood".

En las categorías de Mejor actor se encuentran Christian Bale por "Ford vs Ferrari"; Leonardo DiCaprio por "Once Upon a Time ... in Hollywood"; Adam Driver por "Marriage Story"; Taron Egerton por "Rocketman" y Joaquin Phoenix por "Joker".

Mientras que como Mejor actriz se encuentra Cynthia Erivo por Harriet; Scarlett Johansson por "Marriage Story"; Lupita Nyong´o por Us; Charlize Theron por "Bombshell" y Renee Zellweger por "Judy".

¿DÓNDE VER LOS SAG AWARDS?

La ceremonia de los SAG Awards se transmitirá en vivo por TNT y TBS a partir de las 8 p.m. hora del este desde el Shrine Auditorium en Los Ángeles. En la Ciudad de México la gala se puede seguir desde las 18:00 horas.

TNT: Por Izzi el canal de TNT es el 610, por Sky el canal de TNT es el 0221 y por Dish el canal de TNT es el 370. lOA

(Aline Núñez)