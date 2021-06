El catálogo de películas y series de HBO Max, de "Mortal Kombat" a "Batwoman"

El catálogo de películas, documentales y series de HBO Max tendrá opciones para todos los gustos desde "Mortal Kombat" "Friends: The Reunion", "Game of Thrones", "Harry Potter", "Dune" hasta "Batwoman" (FOTO TOMADA DE IG @tigobol )

Este 29 de junio HBO Max llegó a México; esto es lo que debes de saber sobre los precios, planes, catálogo, el servicio de streaming competirá contra Netflix, Disney+, Paramount+ y Amazon Prime.

El catálogo de películas, documentales y series de HBO Max tendrá opciones para todos los gustos.

A diferencia de HBO GO, antecesor de HBO Max, la plataforma ofrece dos planes de suscripción mensual: Móvil y Estándar.

HBO Max ofrecerá un periodo de prueba de 7 días, además tendrá una llamada "zona de degustación" en la que se podrá disfrutar de series y documentales sin costo alguno.

PLAN ESTÁNDAR:

Acceso a tres usuarios en simultáneo

Cinco perfiles

Descarga de contenidos

Video en alta definición

Algunos títulos en resolución 4K

Costo de149 pesos mensual

PLAN MÓVIL:

Tendrás acceso al mismo catálogo que en el plan estándar , pero está diseñado para una "experiencia individual".

que en el plan , pero está diseñado para una "experiencia individual". Disponible para smartphones y tabletas compatibles

Puedes personalizar tu perfil

Descarga de contenido

Un usuario disponible

Costo de 99 pesos mensual

En HBO Max estarán disponibles las películas de la compañía Warner Bros, las cuales llegarán a la plataforma sin costo adicional y tan solo 35 días después de su estreno en las salas de cine en América Latina.

Los suscriptores de HBO Max podrán disfrutar de la nueva temporada de "Sex and the city", el remake de "Gossip Girl", "The Flight Attendant", "Generation" y "Raised by Wolves".

Las series "Dune", "Friends: The Reunion", "Game of Thrones", "The Big Bang Theory", "In Treatment", "Betty", "La muchacha de limpia", "Alice", "Big Little" "Lies", "Bored to Death", "Capadocia", "Doom Patrol", "Euphoria", "His Dark Materials", "Girls", "Insecure", "Lovecraft Country", "Succession", "The Nevers", "The Outsider", "Los Soprano", "Veep", "True Blood", "True Detective", "Westworld".

Las películas HBO Max incluyen a "Fahrenheit 451", "Han Solo: Una Historia de Star Wars", "Brexit", "Bessie", "My Dinner With Hervé", "The Girl", "The Tale" y "The Normal Heart", "El señor de los anillos", "Harry Potter" y "Matrix".

También estrenará "Mortal Kombat", "Judas y el Mesías", "Godzilla vs Kong" y "House of the Dragon"

DC Cómics en HBO Max con "Escuadrón suicida", "Wonder Woman 84", "Guasón", "La liga de la justicia de Zack Snyder", "Superman and Lois", "Watchmen", "Batwoman" y mucho más.

La serie documental "PCC Poder Secreto", el show de astrología "Jornada Astral", el reality show "The Cut", la serie mexicana "Las Bravas", la comedia "Amarres" y "Búnker".

Además, Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network, "Las Chicas Superpoderosas", "Hora de aventura", "Scooby Doo", "Paw Patrol", entre otros títulos.

(Ann Ventura)