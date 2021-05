"El Conjuro 3": la fecha de estreno y lo nuevo sobre la cinta de terror

"El Conjuro 3" es una de las películas más esperadas de la temporada, te decimos la fecha de estreno y dónde verla.

"El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo" (The Conjuring 3: The Devil made me do it) llegará muy pronto a los cines de México.

La historia está basada en un hecho real, se trata del caso de Arne Cheyenne Johnson, quien en 1981 aseguró que asesinó a un hombre en Connecticut porque estaba "poseído".

La tercera parte del "Conjuro" es protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson como "Lorraine" y "Ed Warren", el resto del elenco está formado por: Ruairi O´Connor, Sarah Catherine Hook y Julian Hilliard, bajo la dirección de Michael Chaves.

De manera oficial el "El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo" se estrenará en México el miércoles 2 de junio en las salas de cine. Por el momento se desconoce si llegará a las plataformas de streaming. Sin embargo, HBO Max reveló que estará disponible en su plataforma el próximo 29 de junio.

En Estados Unidos la película estará disponible a partir del viernes 4 de junio, su estreno será simultáneo en cines y en HBO Max, los suscriptores podrán disfrutar de "El Conjuro 3" de forma completamente gratuita.

