El escandaloso adelanto de la serie del príncipe Harry y Oprah Winfrey

Oprah Winfrey y el príncipe Harry están listos para el gran estreno de la serie documental "The Me You Can't See" (Lo que no puedes ver de mí).

En la serie abordarán temas relacionados con la salud mental, se mostrarán los testimonios de deportistas y estrellas como: Lady Gaga, Glenn Close, Zachary Williams, hijo del actor Robin William.

Las celebridades hablaran sobre sus duras experiencias para que el público haga conciencia sobre la importancia que tiene apoyar a todas aquellas personas que padecen trastornos o enfermedades mentales.

No solo los famosos contarán sus historias, la presentadora Oprah Winfrey y el príncipe Harry también compartirán sus vivencias.

De acuerdo con un comunicado en el sitio Archewell de Sussex, la serie abordará los "viajes y luchas personales" de Harry y Winfrey, "tiene como objetivo de desestigmatizar un tema muy incomprendido y dar esperanza a los espectadores de que no están solos".

Meghan Markle, tiene una breve aparición en el tráiler de "The Me You Can't See". En el adelanto se pueden ver imágenes del príncipe Harry en el funeral de Lady Di en 1997.

El príncipe Harry le señaló a Oprah Winfrey que tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad sino de fortaleza.

"The Me You Can't See" se estrenarán en Apple TV+ el próximo viernes 21 de mayo. La suscripción en México tiene un costo de 69 pesos al mes.

