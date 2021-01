"El Estand de los besos 3", llegará a su fin este 2021

Una de las películas más esperadas de Netflix sin duda es "The Kissing Boroth" o en español "El Stand de los besos" que recientemente la plataforma de streaming reveló la fecha del estreno de la tercera parte para este 2021.

Pero netflix también dio a conocer que será la última película de la franquicia.

Por medio de un video, la compañía presentó las películas que se estrenarán este 2021 en su servicio de streaming, las que se llevaron la atención fueron "The Kissing Booth 3" y "To All The Boys: Always and Forever" (A todos los chicos de los que me enamoré).

Recordemos que "El Stand de los Besos" es la saga más exitosa de Netflix. La segunda entrega tuvo un gran recibimiento, por lo que el servicio de streaming confirmó la tercera película de la franquicia convirtiéndose en la primera trilogía original de la plataforma estadounidense de todos los tiempos.

Así mismo, A todos los chicos de los que me enamoré repitió el éxito, así que también se estrenará la tercera parte de esta cinta, pero también será la última de la saga.

La historia de "El Stand de los Besos" llegará a su fin cuando Elle Evans tome una de las decisiones más importantes de su vida: ¿a qué Universidad asistirá?.

The Kissing Booth 3 estará protagonizada por Joey King (Elle), Jacob Elordi (Noah), Joel Courtney (Lee), Taylor Zkhar Perez (Marco) y Maisie Richardson-Sellers (Chloe).

Mientras que la historia de Lara Jean se centrará en dos viajes que podrán cambiar su vida, almismo tiempo que imagina cómo será su vida después de la graduación. Estará protagonizada por Lana Condor (Lara), Noah Centineo (Peter) y Janel Parrish (Margot).

Ambas películas aún no tienen fecha oficial de estreno, pero se espera que sea a mediados del año cuando El Stand de los Besos presente su última película.

(Azucena Uribe)