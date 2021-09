El exclusivo menú y los lujosos regalos que recibieron los nominados a los Emmy

Este domingo 19 de septiembre se llevó a cabo la entrega número 73 de los Premios Emmy 2021, como ya es toda una tradición los nominados recibieron lujosos regalos, además, deleitaron sus paladares con un exclusivo y delicioso menú.

En la edición 2021, los nominados y presentadores eligieron entre una colección de regalos de lujo en la suite de los prestigiosos Premios Emmy.

A pesar de que este año el número de asistentes fue reducido por la pandemia de covid-19, esto no fue impedimento para que las estrellas fueran consentidas con las mejores alimentos y las mejores marcas.

Eric Greenspan, chef de "Guy´s Grocery Games de Food Network", preparó una versión de los sándwiches de queso a la parrilla por los que es mundialmente conocido.

El queso asado es un tentempié increíble. Todo el mundo puede disfrutarlo. Y lo divertido de los Emmy, y lo divertido de los eventos que hicimos, fue que teníamos nominados, en todos los ámbitos. Así que quería algo que tuviera un gran atractivo. Creo que todo el mundo necesita un poco de consuelo en estos días.

Sherry Yard, protagonista de "Masterchef Legends" preparó paletas de galletas de chocolate con harina de almendras horneadas en Alaska.

Los vinos Gianmario Villa de Franciacorta, se sirvieron en las recepciones previas a los Emmy. Sterling Vineyards dará a los ganadores de los Emmy 2021 un regalo especial, se trata de una botella de vino con su nombre en caligrafía artística, cortesía de la artista Ashley Taylor.

Entre las bebidas que destacaron en los Emmy 2021 se encuentran: el Foraged Martini, el Reboot Royale y el Café Crimson. El mixólogo de Ketel One, Charles Joly, se inspiró en "Sex and the City" y otras series para crear bebidas.

Especialmente con el Reboot Royale, el Cosmopolitan está tan ligado a la televisión a través de Sex and the City, que regresará este otoño. Y siempre ha habido un Martini en la mano de las celebridades, siempre y cuando la gente haya estado frente a una cámara.

En la alfombra roja y durante la transmisión se sirvieron vinos, licores y Fiji Water para mantener a los nominados e invitados hidratados.

Las estrellas también tienen el beneficio de retribuir a la Fundación de la Academia de Televisión para ayudar a las próximas generaciones.

Entre los regalos destacan gafas de sol de Genusee fabricadas con botellas de agua de plástico recicladas en Flint, Michigan, una caja Agni Women´s Health con alimentos y tés biodisponibles; una suscripción a Calm; fragancias de Empiria Fragrances, propiedad de Black.

Aceite corporal G-Labs UK y tarjeta RFID; Impresora fotográfica HP Sprocket Studio; Producto Minty + ReliePH; el libro Misfits , de Michaela Coel; una mascarilla Never Go Alone; Dispositivo de masaje facial Nu Skin LumiSpa; chocolates artesanales Petrova; Prospero Tequila Blanco; Crema corporal batida Real Fruit Body; Velas Rock n Rose Aromas; Palomitas de maíz SkinnyPop; Masajeador TheraCane; Paquete de productos Tiber River; y cócteles Two Chicks.

También se incluyen estadías en Espacio Waikiki, Four Seasons Resort Nevis en las Indias Occidentales y el resort ecológico Bocas Bali en Panamá.

(Ann Ventura)