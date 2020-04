El gran secreto de "La Casa de Papel", ¿Por qué Tokio es la narradora?

"Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así", con esa frase arrancó el 2 de mayo de 2017 la serie de Netflix que se convertiría en un fenómeno de masas. Pero... ¿Por qué Tokio es la narradora de "La Casa de Papel"?

De acuerdo con Infobae, la famosa frase pronunciada por uno de los personajes femeninos principales, del que aún desconocemos su verdadera identidad. Es Tokio, la atracadora más inestable y compulsiva de la banda, o en palabras sarcásticas de Palermo en la cuarta temporada: "El cerebro, la inteligencia, la templanza, la pu** loca por la que todos estamos aquí".

Pero, ¿por qué es ella quien narra los hechos? Álex Pina, uno de los creadores y productores de "La Casa de Papel", reveló el secreto.

Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es Tokio, no siempre fue así, contó a través de un video que fue compartido en la cuenta de Instagram de la productora Vancouver Media. De hecho, en las primeras versiones del guion que tuvimos, el narrador era el Profesor, dijo.

Sin embargo, esta opción quedó descartada. Al hablar de lo magnífico que era su propio plan, el personaje del Profesor sonaba ególatra y perdía su esencia.

Resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era él mismo quien hablaba. Parecía que perdía parte de la métrica del Profesor. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, asocial, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad, explica Álex Pina.

Al rechazar la opción del Profesor, los creadores realizaron un pequeño intento con Moscú, el padre de Denver. Querían darle un estilo más campechano, casual y cercano a la narración, pero lo desestimaron en seguida. Entonces se les ocurrió que Tokio podía ser la opción perfecta, "por muchas razones".

Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio, develó.

Así, el personaje más indomable de la serie se convirtió en la voz que nos contaría la historia desde el primer capítulo. Un narrador en off capaz de conocer cada uno los secretos y entresijos inconfesables de los integrantes de la banda y de relatar, incluso, las escenas que no presenció. Una voz omnipresente que, según reveló Álex Pina, cuenta los hechos desde la distancia.

Le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off. Esa narradora que al final fue omnisciente. Era una narradora que sabía todo sobre todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es. Pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio, expresó.

El hecho de que Tokio sea la narradora parece indicar que vivirá hasta el episodio final. Y existe la posibilidad de que esté contando la historia de la banda del Profesor desde su muerte, igual que en la cuarta temporada vimos en el jardín a algunos de los personajes que ya fallecieron. Pero esto es solo una conjetura, y para descubrir la verdad, habrá que esperar.

(Imelda Téllez)