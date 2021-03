El lado B del cine, las mejores películas dirigidas por mujeres

No es novedad la falta de mujeres nominadas en la categoría de mejor dirección cinematográfica y aunque cada año escuchamos más nombres, continúa siendo una minoría. Pese a que las mujeres de Hollywood han alzado la voz, todavía queda mucho por recorrer; poco a poco se han abierto camino en la industria, ocupando lugares importantes y haciendo historia a través de la crítica, premios y taquilla.

Te presentamos nuestro lado B del cine donde las mujeres directoras son las protagonistas.

"THE PIANO"

Dirigida por Jane Campion en 1993, esta película recibió unas críticas excelentes, además de disfrutar de una gran taquilla. La cinta fue también nominada a varios Oscar.

"COBRA KAI" PREPARA SU TEMPORADA 4 Y ESTOS SON LOS DETALLES

"LOST IN TRANSLATION"

Sofia Coppola rodó en 2003 un clásico atemporal del cine: dos personas que se sienten solas en Tokio encuentran la calidez que buscaban el uno en el otro. "Lost in Translation" arrasó tanto en la crítica como en la taquilla.

"THE HURT LOCKER"

Kathryn Bigelow dirigió en 2008 esta película sobre la Guerra de Irak, que pasó a la historia como la primera cinta dirigida por una mujer en ganar el Oscar a la mejor película.

"AMERICAN PSYCHO"

Esta película de culto del año 2000 contó con la dirección de Mary Harron. Acusada de misógina, la directora explicó que sí mostró una perspectiva femenina en la película.

"CAPERNAUM"

Nadine Labaki dirigió la película árabe más exitosa de todos los tiempos, estrenada en 2018. El largometraje cuenta la historia de un niño que demanda a sus padres.

"MONSOON WEDDING"

La película de 2001 fue un éxito financiero y de crítica y nos cuenta la historia de cómo se organizó una boda extremadamente cara.

"LADY BIRD"

Greta Gerwig se estrenó en el sillón de dirección con una película, la de Lady Bird (2017), que fue nominada a cinco premios Oscar.

"WINTER'S BONE"

Debra Granik dirigió la película "Winter's Bone" (2010), protagonizada por Jennifer Lawrence. El largometraje es una adaptación del libro homónimo y consiguió una gran respuesta de la crítica.

LOS VILLANOS DEL CINE QUE SE GANARON TENER SU PROPIA PELÍCULA

"CLÉO FROM 5 TO 7"

Agnès Varda dirigió este clásico de 1962, que trata algunos de los temas más controvertidos de la época con un toque valiente feminista.

"CLUELESS"

Amy Heckerling dirigió en 1995 lo que se convertiría poco después en un clásico de culto. La cinta fue tan popular entre los jóvenes que Alicia Silverstone, la protagonista, se convirtió en una superestrella.

"GIRLHOOD"

La directora francesa Céline Sciamma fue la mente creativa detrás de la cinta de 2014 "Girlhood". La película es una fiera y rasposa descripción de la vida de los jóvenes en los suburbios parisinos.

"BOYS DON'T CRY"

La película de 1999 de Kimberly Peirce nos cuenta la horrible historia real de Brandon Teena, un hombre trans asesinado. Hilary Swank ganó el Oscar a la mejor actriz.

"YOU WERE NEVER REALLY HERE"

La directora escocesa Lynne Ramsay dirigió una cinta formidable en 2017, que le granjeó tanto a ella como a Joaquin Phoenix unas críticas excepcionales.

"AMERICAN HONEY"

La directora británica Andrea Arnold dirigió esta cinta en 2016, siendo su primera película fuera de Reino Unido. Como con Fish Tank, Arnold contrató a la actriz principal tras descubrirla en la calle.

"HAPPY AS LAZZARO"

La directora italiana Alice Rohrwacher dirigió esta película en 2018, que se llevó la Palma de Oro de ese mismo año.

"MONSTER"

En 2003, Patty Jenkins dirigió Monster, que nos contaba una historia basada en hechos reales, la de la prostituta y asesina en serie Aileen Wuornos. Charlize Theron ganó el Oscar a la mejor actriz.

"SEVEN BEAUTIES"

La directora italiana Lina Wertmüller dirigió esta película en 1975, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basa su trama en la supervivencia.

"ZAMA"

La directora argentina Lucrecia Martel dirigió el drama de época "Zama" en 2017, basado en el libro homónimo. El éxito de crítica avala la cinta.

MENSAJES DE PODER, DISCURSOS DE MUJERES EN LA HISTORIA DEL CINE

(Imelda Téllez)