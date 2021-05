El nuevo villano de "Cobra Kai" y todo lo que vendrá en la temporada 4

"El hombre que no resiste, no puede luchar". ¿Quién no recuerda las reglas de Terry Silver, en "Karate Kid III"? Los amantes del universo de "Karate Kid", deseaban que Thomas Ian Griffith regresara con su malvado personaje para la cuarta temporada de "Cobra Kai". El final de la tercera entrega dejó ver esa posibilidad, pero no ha sido hasta ahora cuando se confirmó el regreso del villano de "Karate Kid III: El desafío final" en el primer adelanto de los nuevos episodios.

¿La mejor parte de la temporada 3 de Cobra Kai? Un final que dejó una pista sobre el regreso de otro personaje legendario. En un momento se puede ver a John Kreese (que parece estar entrenando un ejército) haciendo una llamada y eso podría traer de vuelta a otro gran villano, además de que nos acerca a un momento en el que la misma Hilary Swank podría tener su propio cameo.

Además, William Zabka y Martin Kove confirmaron que la temporada ya está terminada y casi lista para llegar a Netflix este mismo año. Zabka escribió: "Después de tres meses y medio de producción, me enorgullece decir que [la cuarta temporada de Cobra Kai] está oficialmente terminada.

TOSO SOBRE LA CUARTRA TEMPORADA DE "COBRA KAI":

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Por ahora, Netflix solo ha confirmado que la serie regresa este mismo año junto con las nuevas temporadas de You y The Witcher, pero todavía no hay una fecha exacta, simplemente se sabe que probablemente será para finales de 2021.

JOHNNY Y DANIEL EN UN SOLO DOJO

Al final de la temporada, Johnny y Daniel parecen haber llegado a un punto neutro en su relación, a una especie de tregua en la que combinan sus dos dojos en un intento por derrotar a Kreese antes de que sea tarde, así que la siguiente temporada sin duda pondrá a prueba esa tregua y los límites de Lawrence y LaRusso al tener que trabajar juntos.

Es posible que veamos el nacimiento de una nueva amistad, pero también existe la posibilidad de que los viejos enemigos repitan los patrones que ya conocemos y que terminen destruyendo lo que construyeron. Sin duda sería interesante ver a los dos héroes de la historia poniendo fin a una enemistad que comenzó en la secundaria.

Por otro lado, vamos a ver también cómo se combinan los dos diferentes estilos que Daniel y Johnny tienen (Daniel usa el estilo de Miyagi, que existió realmente, mientras que Johhny usa el estilo de los Cobra Kai) como maestros de karate y la forma en la que eso impacta a sus propios estudiantes.

¿EL REGRESO DE TERRY SILVER?

Al final de la temporada se puede ver a John Keerse realizando una llamada misteriosa y aunque no sabemos a quién llamó exactamente, todo apunta a que podría tratarse de Terry Silver, el villano legendario de "The Karate Kid 3".

Terry Silver fue un amigo y aliado de Kreese en el pasado y eso es justo lo que necesita ahora para derrotar a Daniel y a Johnny de una vez por todas. Silver además es uno de los grandes enemigos de Daniel LaRusso y fue la razón por la que su relación con Miyagi casi se destruye, así que es el elemento perfecto para otra gran batalla.

El actor Thomas Ian Griffith dio vida a Terry Silver en la película de 1989 y su página de Wikipedia menciona a "Cobra Kai" entre sus proyectos de 2021, así que definitivamente podríamos verlo en la serie, lo que significa que Daniel y Johnny tienen una batalla muy difícil por delante, y que podríamos ver la historia repetirse si es que Terry decide manipular al hijo de Johnny (Robby) de la misma forma en la que manipuló a Daniel en el pasado.

El nuevo teaser de la temporada es la confirmación que todos estábamos esperado, Terry Silver está de regreso y esos solo significa que Daniel LaRusso y Johnny Lawrence tienen más problemas y van a tener que trabajar juntos para derrotar a sus antiguos enemigos.

¿VEREMOS A JULIE PIERCE?

Varios personajes de la saga original ya hicieron un cameo en "Cobra Kai", pero todavía no hemos visto a la alumna que tomó el lugar de Daniel en el dojo de Miyagi, Julie Pierce. Daniel y Julie están conectados a través de Miyagi (que pudo haber entrenado también al abuelo de Julie antes de Daniel), así que existe la posibilidad de que ella también aparezca de alguna forma en la serie.

Por ahora nada está confirmado, pero con el regreso de Ali Mills, Kumiko, Chozen y el posible retorno de Terry Silver, sin duda existe un escenario en el que Julie podría aparecer también, en especial porque se habla de un total de 6 temporadas de "Cobra Kai".

(Imelda Téllez)