El racismo contado por el cine

El cine, siendo como es, uno de los vehículos culturales más importantes de la historia reciente, se ha encargado de representar diversas problemáticas sociales humanas, entre ellas, el racismo. El reciente ataque de la policía estadunidense contra George Floyd, trajo a la conversación muchos otros casos de ataques racistas que han ocurrido en el mundo, los cuales ha retomado magistralmente el séptimo arte como una invitación a la reflexión en algunos casos, como denuncia en muchos otros, pero siempre empeñados en poner el dedo para visibilizar todo tipo de injusticias.

Desde mediados del siglo XX, y también a comienzos del siglo XXI, se han estrenado cintas de enorme calidad, con un contexto social y mensaje de crítica hacia este tipo de discriminación. Sin embargo, también existen otros trabajos cinematográficos que recibieron críticas por representar de manera poco ética a las personas afroamericanas (la gran cinta "Lo que el viento se llevó" es uno de los filmes más criticados por este hecho), misma que volvió a desatar polémica luego de que John Ridley, guionista de la película "12 años de esclavitud", escribiera en el diario Los Angeles Times, que la cinta glorificaba la esclavitud durante la Guerra de Secesión, además exigió que la película fuera retirada de las plataformas de streaming.

Tras las declaraciones de Ridley, HBO tomó la decisión de retirar "Lo que el viento se llevó" de su catálogo: "La película es un producto de su tiempo y refleja algunos de los prejuicios étnicos y raciales que han sido comunes, desgraciadamente, en la sociedad estadounidense. Estos retratos racistas eran equivocados entonces y lo siguen siendo hoy, y sentimos que mantener esta obra sin explicarlos y denunciarlos sería irresponsable", explicó el representante de la plataforma a The Hollywood Reporter.

¿QUÉ ES EL RACISMO?

El racismo puede definirse como cualquier acción, práctica o creencia que refleje la cosmovisión racial: la idea de que los humanos pueden dividirse en entidades biológicas separadas y exclusivas llamadas "razas"; que existe un vínculo causal entre los rasgos físicos heredados y los rasgos de personalidad, intelecto, moralidad y otros rasgos culturales y de comportamiento; y que algunas razas son innatamente superiores a otras. Desde finales del siglo XX, la noción de raza biológica ha sido reconocida como una invención cultural, completamente sin fundamento científico.

No obstante, durante toda la historia de la humanidad, la "raza" ha sido considerada elemento distintivo de unas poblaciones a otras, catalizador de la guerra, la esclavitud y los mayores crímenes contra la humanidad jamás cometidos. Afortunadamente, a día de hoy la mayoría de los ciudadanos en el mundo Occidental conviven en paz y tolerancia, a excepción de algunos casos donde todavía prevalece la violencia racial, y que estos días están inspirando protestas sociales como el Black Lives Matter.

ESTAS CREACIONES DEL CINE SON UNA INVITACIÓN A REFLEXIONAR SOBRE EL RACISMO:

12 años de esclavitud

Esta película dramática impresionó a los críticos y al público con su desgarradora representación de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos de antes de la guerra. La película ganó el Premio BAFTA y el Premio de la Academia a la mejor película, así como el Premio Globo de Oro al mejor drama. Basado en la narrativa autobiográfica (1853) de Solomon Northup, la película narra las experiencias agotadoras de la esclavitud y los efectos deshumanizantes de la esclavitud humana. Está disponible en Netflix.

Invictus

Basada en la historia de Nelson Mandela, quien fue presidente de Sudáfrica. La historia cuenta el momento en el que Mandela llegó a la presidencia y cómo tuvo que trabajar para reconciliar al pueblo blanco y negro, que vivía un conflicto gigantesco. Morgan Freeman, protagonista de la película, se llevó todos los elogios.

MOONLIGHT

Película dramática estadounidense estrenada en 2016, ganó el Premio de la Academia a la mejor película. Basado en la obra inédita In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney, cuenta la historia de un joven negro que se enfrenta a sus sentimientos homosexuales. Fue la primera película con un elenco completamente afroamericano y la primera con un personaje principal homosexual en ganar el Oscar principal.

AMERICAN HISTORY X

Edward Norton interpreta a Derek Vinyard, un supremacista blanco reformado en la California contemporánea que regresa de la prisión para ayudar a alejar a su hermano de la violencia racial; recibió su segunda nominación al Oscar por el papel. American History X es un brillante drama y una de las mejores cintas de la historia del cine.

ENMIENDA 13

Esta serie documental de Netflix es verdaderamente brillante. El mismo hace hincapié en cómo la esclavitud continúa, con diferentes métodos, a través de la Enmienda XIII de la Constitución de Estados Unidos.

MISSISIPI EN LLAMAS

Dos agentes del FBI enfrentan el racismo, cuando investigan la desaparición de tres activistas de derechos civiles. Basada en hechos reales.

DJANGO DESENCADENADO

En esta fantasía de Tarantino ambientada en el sur estadounidense de antes de la guerra civil, Django es un esclavo liberado que intenta rescatar a su esposa del cruel dueño de una plantación. Las escenas de violencia caracterizan a su director, pero el racismo hace que la violencia no sea frívola sino profundamente escalofriante.

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

Basada en hechos reales, esta comedia dramática relata la evolución de la relación entre un famoso pianista negro, Don Shirley (Mahershala Ali), y su chófer blanco, Tony 'Lip' (Viggo Mortensen) durante un viaje por el segregacionista sur de Estados Unidos en 1962.

TOMATES VERDES FRITOS

Esta exquisita película de 1991 cuenta la historia de una anciana que narra los momentos más importantes de su juventud a un ama de casa con ansias de independencia. Entre las hazañas que cuenta, incluye la historia en la que la joven defiende a un afroamericano que es acusado de un asesinato injustamente; en el juicio, se ponen de manifiesto los terribles sesgos racistas de los años 30 de los Estados Unidos. Una obra maestra de gran delicadeza.

BELLE

Esta maravillosa (y muy olvidada) película francesa del año 2013 trata sobre feminismo y racismo. La mestiza Dido Elizebeth Belle, hija ilegítima de un almirante de la marina real, es educada por su tío abuelo Lord Mansfield. Aunque su linaje le permite disfrutar de ciertos privilegios, su presencia resulta conflictiva, pues en Inglaterra aún sigue vigente la esclavitud.

DÉJAME SALIR

Esta película de Jordan Peele utiliza el género de terror para hablar del racismo que puede encontrarse en algunas capas de la sociedad norteamericana.

EN EL CALOR DE LA NOCHE

Este clásico de la historia del cine también se centra en la investigación por parte de dos policías de un asesinato. A lo largo de la trama se desarrollarán situaciones que dejarán entrever el racismo dirigido contra las personas negras.

SELMA

La directora afroamericana Ava DuVernay reconstruye lo que pasó tras la llegada de Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles de los negros, a la ciudad de Selma en enero de 1965.

GRAN TORINO

Esta película, que protagoniza y dirige Clint Eastwood, nos cuenta cómo un obrero de una fábrica de automóviles jubilado y viudo reciente, vive los cambios que se están produciendo en su vecindario cada vez más multicultural y cómo va variando su actitud a medida va conociendo más a las personas que le rodean.

HAZ LO QUE DEBAS

En 1989 el cineasta Spike Lee se da a conocer al gran público con esta película que cuenta la vida en un barrio de Nueva York, más concretamente en Brooklyn. Allí conviven la comunidad afroamericana, latina, asiática y de ascendencia italiana. En medio de una ola de calor los habitantes muestran su rutina, las tensiones raciales... y el conflicto. Es ahí donde surge la contestación que da nombre a la película.

CRIADAS Y SEÑORAS

Criadas y señoras o The Help (2011) narra la historia de un barrio de clase alta en el que las amas de casa conviven con sus criadas afroamericanas, y donde ser ponen de manifiesto las constantes y humillantes diferencias de trato.

LA BAHÍA DEL ODIO

Esta cinta de 1985 del director francés Louis Malle se basa en un hecho real que tuvo lugar en las poblaciones pesqueras del Golfo de México, en Estados Unidos. Se trata del conflicto entre pescadores estadounidenses y refugiados vietnamitas por la competencia en la pesca del camarón. La lucha por los recursos pesqueros y el miedo a perder el sustento son los motores del racismo y la xenofobia en un contexto que no se aleja mucho del actual en Europa, con eso de "vienen de fuera a quitarnos el trabajo". Este argumento es motivo de reflexión, especialmente en un país como Estados Unidos, formado por emigrantes y refugiados de todo el mundo, parecido al nuestro propio: una nación que ha sido (y aún sigue siendo) migrante.

LOVING

Otro tabú en EU: los matrimonios interraciales. Como el que protagonizó la pareja de esta película, que solo quería casarse y vivir donde desease. Su caso llegó al Tribunal Supremo, que el 12 de junio de 1967 abolió la prohibición del matrimonio interracial que aún regía en parte de los Estados Unidos, entre ellos Virginia, estado natal y en el que querían residir Richard Loving (blanco, con un apellido que curiosamente resumió toda su vida) y Mildred Jeter (de herencia africana, apache y rappahannock). Eran sencillamente una pareja de clase obrera, sin intención de pasar a la Historia pero cuya lucha acabó con todo un entramado legal contra el mestizaje. A ellos dedicó Jeff Nichols su película Loving (2016), otra joya de su filmografía.

I AM NOT YOUR NEGRO

"La historia no es el pasado, es el presente", decía el pensador afroamericano James Baldwin, y Raoul Peck, que llevó sus reflexiones a la pantalla, también lo cree. I Am Not Your Negro es un excepcional documental que fue candidato al Oscar y que ilustra los textos de Remember This House, el libro que Baldwin empezó en 1979. Samuel L. Jackson pone voz —imitando el especial deje del escritor— a esa lectura, y en pantalla se ven entrevistas con Baldwin, algunas de sus conferencias e imágenes de aquellos años y de la actualidad. Devastador, alcanza un clarividente paralelismo entre lo ocurrido y lo que sucede en 2020.





(Nayelli Langarica)