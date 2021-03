El trágico final de los actores de "Superman" ¿Existe una maldición?

"Superman", sin duda, es uno de los personajes más populares del mundo de los cómics, pero una tragedia gira al rededor del llamado "Hombre de Acero".

Los superhéroes no quedan exentos de los trágicos finales que pasaron de la ficción a la realidad y alcanzaron. Desafortunadamente esto sucedió a los protagonistas de las películas de "Superman".

La historia de "Superman" cuenta que viene del planeta Kriptón, luego de que su hogar fuera destruido en su totalidad y aterrizó en la tierra, aunque el trágico final de este héroe pasó a la realidad y alcanzó a los actores que le dieron vida.

GEORGE REEVES

Los fans de "Superman" crearon una teoría sobre que existe una maldición que comenzó con el fallecimiento del actor George Reeves, que protagonizó "Adventures of Superman" en 1952 y que murió de una herida de bala a los 45 años.

CHRISTOPHER REEVE

La tragedia cayó sobre Christopher Reeve, quien le dio vida a "Superman" en cuatro de las películas de 1978 a 1987. El actor tuvo un accidente mientras montaba a caballo que lo dejó parapléjico, murió en 2004 a los 52 años de edad debido a un ataque cardiaco.

KIRK ALYN

La maldición siguió, Kirk Alyn, interpretó a "Superman" en "Atom Man vs Superman" de 1950 y 15 episodios de la serie con el mismo nombre. Falleció a los 88 años de edad por Alzheimer.

BUD COLLYER

Bud Collyer participó en "The new adventure of Superman", donde prestó su voz al igual que para el primer dibujo animado de "Superman" en 1941. Murió a los 61 años de edad víctima de una enfermedad circulatoria.

LEE QUIGLEY

Lee Quigley es uno de los actores más jóvenes que interpretó a "Superman", en una versión pequeña del superhéroe en una cinta de 1978. Él actor murió a los 14 años de edad debido al abuso de solvente.

MARGOT KIDDER

La "maldición de Superman" también alcanzó a otros actores como a la actriz Margot Kidder, que interpretó a "Lois Lane" en cuatro de las películas, sufrió de un desorden bipolar que le provocó amnesia en una ocasión.

Después fue hallada en el jardín de su casa confundida, además se había arrancado la ropa y un diente.

Con información de El Heraldo

(Ann Ventura)