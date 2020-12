El tráiler de "Vikings", los episodios finales de la sexta temporada

Los últimos 10 capítulos de la sexta temporada de "Vikings" se estrenarán este miércoles 30 de diciembre en una maratón que será transmitida por Fox Premium Series en América Latina desde las 10 a.m. Serán las últimas aventuras de Ivar, Bjorn, Ubbe y Hvitserk, los hijos de Ragnar que han sobrevivido hasta este punto de la historia.

La primera parte de la sexta temporada de "Vikings" concluyó con una batalla épica entre los rus y los vikingos. Hermano contra hermano, Björn Ironside (Alexander Ludwig, "The Hunger Games") luchó por su tierra natal junto al Rey Harald (Peter Franzén, "Ashes in the Snow") contra Ivar el Deshuesado (Alex Høg Andersen, "Krigen"), quien unió fuerzas con los rus en un intento de tomar el control de la Escandinavia vikinga.

En los episodios finales de la serie, el tumultuoso conflicto entre los rus y los vikingos también llegará a su fin con graves consecuencias. Mientras tanto, en Islandia, Ubbe (Jordan Patrick Smith, "Unbroken") está decidido a cumplir el sueño de su padre Ragnar y navegar hacia el oeste para descubrir nuevas tierras.

En Inglaterra, los vikingos han establecido asentamientos y han invadido la mayor parte del país, excepto Wessex, manteniendo al rey de la región, Alfred el Grande (Ferdia Walsh-Peelo, "Sing Street") como el único gobernante sajón que aún desafía el completo dominio vikingo.

En el final de la serie que ha cosechado millones de fanáticos a lo largo de sus seis temporadas y que se consolidó como una de las más elogiadas de los últimos años, Ivar el Deshuesado deberá enfrentarse nuevamente y por última vez, al rey que conoció cuando era apenas un niño.

"Vikings", Creada, escrita y producida por Michael Hirst, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, (Travis Fimmel) uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña.

Sobre el desenlace de esta producción, Hirts consideró que es el momento adecuado y natural para cerrar este capítulo en la historia de la cultura nórdica y recalcó que el final es satisfactorio y justo para cada uno de los personajes de la serie. Los que van a morir, van a morir.

¿CUÁNDO ESTRENA LA TEMPORADA 6 PARTE 2 DE VIKINGOS EN NETFLIX?

Para nuestro país y el resto de América Latina, la temporada completa de Vikingos había sido programa por Netflix para el jueves 31 de diciembre de 2020, pero el servicio adelantó el lanzamiento para el miércoles 30. Los 10 episodios restantes ya están disponibles.

(Imelda Téllez)