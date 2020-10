Elenco de "Amores Perros" se reúne 20 años después de su estreno

Como ya es tradición el día de ayer se inauguró el Festival Internacional de Cine de Morelia y lo hizo de manteles largos pues Alejandro González Iñárritu exhibió su ora "Amores Perros" y antes dio una conferencia de prensa.

De acuerdo a El Heraldo, a 20 años del estreno de "Amores perros", Alejandro González Iñárritu durante su conferencia de prensa hablo de cómo esta película le cambió la vida.





"Muchas gracias es un honor para todos los que estamos aquí reunidos en esta familia, tenemos la oportunidad y el privilegio de vernos las caras con canas blancas todos, pero aún con tanto cariño y por los que falta. Estamos aquí presentando esta película que llegó a tantas personas en México y el mundo entero", comentó el cineasta vía zoom.

El ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu comentó que este largometraje impactó su vida y la de todo el equipo a nivel espiritual e intelectual, pero la ve como como parte de un mosaico de trabajo colectivo en la gramática visual que tiene más de cien años y en la que todas las cintas van dejando huella.

Cabe señalar que durante esta charla Alejandro González Iñárritu estuvo acompañado de gran parte del elenco, en donde también contaron varias anécdotas, como el asalto que tuvieron filmando, pero aun así se aferraron a dicho set. O la clásica ceremonia con rosas rojas de iniciación con la que Alejandro arranca sus películas, pero que aquella vez al ser la primera vez cobró gran fuerza en todo el equipo.

Lo que nos transformó Amores Perros

También narró que Gael García Bernal sólo tenía cuatro semanas para rodar, porque estaba estudiando en Londres, pero se adaptaron a los tiempos, aunque reveló entre risas que es un actor necio y que cobra caro.

El actor Gustavo Sánchez Parra recordó que era su primera película, tenía toda una preparación teatral y no había leído antes un guion, hizo pesas y se pintó el cabello para el personaje, se sentía seguro, pero cuando le dijeron que tenía que llegar manejando a la casa de "Octavio" (Gael), todo se le fue abajo, porque no sabía conducir, lo que provocó la carrilla de todos y gritos, sin embargo, Iñárritu le dijo que no se preocupara.

Para resolverlo, cerraron la toma y todos los del crew iban empujando la camioneta, mientras alguien más estaba abajo metiendo el acelerador, por eso en la toma se aprecia un enfrenón.

"Llegué a mi casa y me puse a llorar, sentí que servía para esto, pero al siguiente día regresé más seguro", señaló el actor. Y de inmediato, González Iñárritu replicó que también Sánchez Parra también superó su fobia a los perros y logró domar a los perros más salvajes que estaban en el set.

Por casi dos horas, los actores hablaron de sus experiencias, agradecieron al cineasta, quien lamentó que la pandemia evitó que se realizará un festejo en el que todos estuvieran reunidos, como lo tenía pensado, pero reconoció la labor de Daniela Michel, la directora del FICM, por seguir impulsando la cultura.

A diferencia de otros años, las largas filas para entrar a las funciones de las distintas películas no se vieron. Las cintas amarillas que marcaban la distancia entre butacas vacías, se apreciaban más en cada proyección.

(Azucena Uribe)