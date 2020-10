"Emily in Paris" de Netflix crea polémica en Francia ¿De qué se trata?

"Emily in Paris" de Netflix crea polémic...

Tras el estreno de la serie "Emily in Paris" de Netflix ha recibido un sinfín de comentarios positivos en redes sociales, pero en Francia no es también recibida, por sus clichés.

De acuerdo a El Heraldo, la serie protagonizada por la actriz Lily Collins, parece ser que no les ha gustado a muchas personas en París, pues demuestra que los creadores no están familiarizados con Francia.

El personaje principal trabaja en la industria del marketing y publicidad, por lo cual los creadores de la historia buscan dar una perspectiva "común" de las producciones norteamericanas sobre cómo se vive en una de las ciudades más visitadas del mundo.

El punto negativo que más conflictúa a los franceses es la mirada estadounidense que incluye mimos, baguettes, cafeterías, la torre Eiffel, el Louvre y el Arco del Triunfo.

Las críticas de los medios

Varios medios internacionales han publicado sus críticas sobre la serie, entre que destacan:

"Rara vez hemos visto tantos clichés sobre la capital francesa desde los episodios parisinos de Gossip Girl o el final de El diablo viste de Prada", se lee en RTL.

"En Emily in Paris aprendemos que los franceses son ´todos malos´, que son vagos y nunca llegan a la oficina antes de que acabe la mañana, que son insinuantes y no están ligados al concepto de la lealtad, que son sexistas y retrógrados y que, por supuesto, tienen una relación cuestionable con la ducha. Sí, no se ha perdonado ni un cliché, ni siquiera los más leves", se lee en Premiere.

"Los guionistas deben haber dudado durante dos o tres minutos si poner una baguette bajo el brazo de cada francés, o incluso una boina para distinguirlos. En la otra cara de la moneda, todos fuman cigarrillos y flirtean a muerte", criticó Sens Critique.

Estas críticas de los medios son una muestra mínima de los comentarios de los usuarios de la plataforma que no conciben a sus connacionales desde el punto de vista de los estadounidenses.

(Azucena Uribe)