Emmys 2021: lista completa de ganadores

Esta noche se llevó a cabo la 73 entrega de los Emmys 2021, en Los Angeles donde se premió a las mejores series de Estados Unidos.

FOTO TOMADA DE TVD AL DÍA

EL EXCLUSIVO MENÚ Y LOS LUJOSOS REGALOS QUE RECIBIERON LOS NOMINADOS A LOS EMMY

Recordemos que las series favoritas de la noche para llevarse las tan aclamadas estatuillas son: "The Crown", "Bridgerton", "Ted Lasso", and "I May Destroy You" que encabezan las nominaciones.

Los Emmys 2021 vuelven a la normalidad luego de un año complicado por la pandemia, recordemos que la edición pasada la premiación se llevó a cabo de manera virtual y este año fue de forma presencial.

FOTO TOMADA DE EL SOL DE MÉXICO

Mientras que la alfombra roja dio bastante de hablar, los premios de la noche fueron el verdadero foco. Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de los Emmys 2021 actualizada.

"The Crown", que está próxima a estrenar su quinta temporada fue una de las series más galardonadas, mientras que "Ted Lasso" y "Mare of Easttown" dominaron en sus categorías.

MEJOR SERIE DE DRAMA

The Crown (Netflix)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Ted Lasso (AppleTV+)

MEJOR SERIE LIMITADA

The Queen's Gambit (Netflix)

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Ewan McGregor, Halston

?? Ewan con su #Emmy, ultra meta feliz que haya ganado, se lo merecía #Halston ??



Además Gian Franco compartió fotos detrás de cámaras de Halston ??? #EwanMcgregor pic.twitter.com/ivs1CoLaCL — Kenobi ? (@JanisVanesa) September 20, 2021

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

Olivia Colman, The Crown

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

Josh O'Connor, The Crown

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Kate Winslet, Mare of Easttown

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Hannah Waddingham, Ted Lasso

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Brett Goldstein, Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Evan Peters, Mare of Easttown

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

The Crown (Episodio: "War"), Escrito por Peter Morgan (Netflix)

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

The Crown (Episodio: "War"), Dirigido por Jessica Hobbs (Netflix)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Gillian Anderson, The Crown

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Tobias Menzies, The Crown

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE VARIEDAD

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

MEJOR SERIE DE VARIEDAD

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

MEJOR SERIE DE SKETCHES

Saturday Night Live (NBC)

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

Hacks (Episode: "There Is No Line"), escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky (HBO Max)

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

Hacks (Episodio: "There Is No Line"), Dirigido por Lucia Aniello (HBO Max)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Jean Smart, Hacks

Our queen, our goddess is here #JeanSmart everybody and she didn't disappoint ???? WE LOVE YOU pic.twitter.com/0U7Kr4ndZd — ~Sara Michelle ? (@BurgundyDuchess) September 19, 2021

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Jason Sudeikis, Ted Lasso

EMMYS 2021: LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA

MEJOR SERIE DE COMPETENCIAS

RuPaul's Drag Race (VH1)

MEJOR GUIÓN DE UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

I May Destroy You, escrito por Michaela Coel (HBO)

MEJOR ESPECIAL DE VARIEDAD

Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

MEJOR ESPECIAL DE VARIEDAD PRE-GRABADO

Hamilton

Mejor dirección de una serie limitada o película para televisión

The Queen's Gambit, dirigido por Scott Frank (Netflix)

(Azucena Uribe)