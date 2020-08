En el confinamiento la serie "Game of Thrones" fue la más pirateada

No es la primera vez que la exitosa serie Game of Thrones lidera el vergonzoso ranking, en 2017 también ocupó el primer lugar (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

A pesar de que ahora se pueden ver series, películas, telenovelas a través de muchas plataformas de streaming, algunos usuarios prefieren seguir descargando los contenidos de manera ilegal.

De acuerdo con Publimetro, pese a estar disponible en HBO, "Game of Thrones" tiene el dudoso honor de ser la serie más pirateada actualmente.

El Observer, Parrot Analytics, reportó un recopilado datos sobre las series de televisión más pirateadas de los últimos dos meses, coincidiendo con el confinamiento por coronavirus. "Game of Thrones" ocupa el primer lugar, seguida por "Rick y Morty", "My Hero Academia", "The Walking Dead" y "Bob Esponja", "Los 100", "The Mandalorian", "The Flash", "Agentes de SHIELD", "Harley Quinn".

Esta no es la primera vez que "Game of Thrones" lidera el vergonzoso ranking, en 2017 también ocupó el primer lugar.

(Ann Ventura)