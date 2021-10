Epic Games prepara película de "Fortnite" junto a creadores de "Star Wars"

El videojuego más popular de los últimos años estaría preparándose para conquistar la pantalla grande, Epic Games revela sus planes de hacer una película de "Fornite" junto a creadores de la saga de "Star Wars".

La desarrolladora de videojuegos estadounidense reveló a The Information sus planes de expandirse a otras áreas del entretenimiento, Epic Games está en planes de expandirse hacia áreas de entretenimiento más diversas, y dejará de concentrarse solamente en videojuegos. Esto significa que comenzará a invertir su dinero y creatividad en televisión y, claro, el cine. Y si vas a hacer una película, ¿por qué no hacerla de tu juego estrella?

A principios de año se informó que tres ex empleados de Lucasfilm se habían unido al equipo de Epic Games, entre los que se encuentra el actual presidente de proyectos especiales, Jason McGatlin, y que antes fue presidente de Producción Física en Lucasfilm. Los otros dos son Lynn Bartsch y Chris Furia, todos ellos involucrados con la última trilogía de "Star Wars" de Disney.

Epic Games está estudiando la posibilidad de lanzar una división de entretenimiento centrada en la programación de vídeos con guiones, señalaron. El fabricante del exitoso videojuego Fortnite busca diversificarse en medio de batallas legales con Apple y Google que han perjudicado su capacidad de expansión en el mercado móvil.

No se sabe cuándo puede materializarse una película de "Fortnite" o qué línea argumentativa podría seguir, sin embargo, es fácil imaginarlo, pues "Fortnite" ya incluye innumerables personajes de varias franquicias de películas y contenidos de televisión, así como una lista de sus propios héroes.

La propia y compleja historia de Fortnite ha abarcado hasta ahora más de una docena de temporadas, con eventos en vivo, escenas de corte y fragmentos de campaña cada vez más elaborados. También dio la bienvenida a un crossover canónico de Marvel en el videojuego y contó una parte de la historia a través de una serie de cómics oficial de Batman.

Los días oscuros de las películas de Mario, Street Fighter y House of the Dead quedaron atrás, y ahora gracias a "Detective Pikachu", "Sonic" y "Mortal Kombat", quizá estemos entrando en una época dorada para las películas basadas en videojuegos, del mismo modo que ocurrió con las de súper héroes. Así tenemos grandes promesas como la nueva película animada de Mario y ese experimento genético de "Resident Evil: Welcome to Raccoon City".

(Aline Núñez)