Esta foto confirmaría a Andrew Garfield en "Spider-Man: No Way Home"

Filtran foto que confirma al Hombre Araña de Andrew Garfield en la siguiente película de Marvel "Spider-Man: No Way Home" (FOTO TOMADA DE IG: @ andrew_garfield83)

La producción del Universo Cinematográfico de Marvel pudo habernos engañado a todos para que no se arruinara la más grande sorpresa que tienen preparada para la película "Spider-Man: No Way Home", el Spider-Verse; pero la verdad salió a la luz, se filtró una foto que confirmaría la participación de Andrew Garfield en la próxima cinta que protagonizará Tom Holland.

La próxima entrega de la nueva saga cinematográfica del Hombre Araña ha sido resguardada de cualquier filtración a la prensa o fanáticos cazadores de información que buscan detalles de lo que se verá en "Spider-Man: No Way Home", pero se ha filtrado una foto que revelaría la aparición de Andrew Garfield, quien encarnó al superhéroe de Peter Parker en dos películas de Columbia Pictures

ANDREW GARFIELD BAJO EL TRAJO DE EL HOMBRE ARAÑA

El actor estadounidense fue el segundo hombre araña del cine. Recordemos que realizó la saga correspondiente a "The Amazing Spider-Man", con dos películas en su haber.

Por tal motivo, causa tanta emoción entre los fans que Garfield forme parte de la nueva película de Marvel, especialmente que acompañe a Tobey Maguire y Tom Holland compartiendo cámara.

FOTO CONFIRMA A ANDREW GARFIELD EN NUEVA PELÍCULA DE SPIDER-MAN

En una foto de los regalos que se les dieron a la producción del filme, se aprecia la foto de una camiseta con el disfraz de The Amazing Spider-Man que Garfield uso en las dos películas que protagonizó. estos obsequios tienen como fin mostrar elementos de las cintas anteriores y sus actores participantes.

De hecho, el traje muestra las líneas rojas de los antebrazos, las huellas azules y los goggles negros. Por ende, los fans han enloquecido con tal posibilidad que ahora luce más clara y esperan el sí de Tobey Maguire para estar dentro de este ambicioso proyecto.

¿CUÁNDO SALE "SPIDER-MAN: NO WAY HOME"

La cinta está fechada para estrenarse el 17 de diciembre de este 2021. Por lo tanto, se ha adelantado que Electro o el Doctor Octopus serán dos de los villanos confirmados de la película, cada uno interpretado por Jamie Foxx y Alfred Molina, respectivamente.

El actor J. K. Simmons volverá a interpretar a J. J. Jameson, para hilar al multiverso de Tobey Maguire y se ha mencionado que Benedict Cumberbatch estará en escena como Doctor Strange, esto último con el fin de hilar al multiverso de Tom Holland.

(Aline Núñez)