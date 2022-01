"Estamos muertos", el tráiler de la aterradora serie surcoreana de Netflix

La serie de zombies "Estamos muertos" está basada en el webtoon "Now at Our School" de Joo Dong-Geun (FOTO TOMADA DE IG @allofusaredeadnetflixtv)

Después del arrollador éxito de "El juego del calamar", Netflix continúa apostando por las series surcoreanas.

Netflix reveló la fecha de estreno y el tráiler de la aterradora serie de zombies "Estamos muertos" (All of Us Are Dead).

"Estamos muertos" fue escrita por Chun Sung-il, la serie está basada en el webtoon "Now at Our School" de Joo Dong-Geun.

El elenco de "Estamos muertos" está formado por: Cheong San, Ohn Jo, Nam Ra, Su Hyuk, Gwi Nam, Song Jae Ik, Lee Byeong Chan, Chang-Hoon, Hee-Soo, Seo Hyo Ryeong, Park Eui Won, Jung Young Nam, Ji Min, Park Seon Hwa, Nam So Ju, Lee Eun Saem y TBA.

Luego de que un virus zombie se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado, dice la sinopsis de Estamos muertos.

La serie "Estamos muertos" se estrenará el próximo 28 de enero, a través de la plataforma de Netflix.

